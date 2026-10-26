Τα διόδια της Αττικής Οδού στο Κορωπί, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική Οδό, στην περιοχή του Κορωπίου, από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου, λόγω εργασιών αντικατάστασης και συντήρησης αρμών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό θα διακόπτεται κάθε βράδυ από τις 20:00 έως τις 05:00 στον κόμβο Κ2 (έξοδος και είσοδος 20), ενώ προτείνεται εναλλακτική διαδρομή μέσω του κόμβου Κ1.

Το μέτρο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφορά τόσο τους οδηγούς που έρχονται από τη Βάρη – Κορωπί όσο και όσους κινούνται από το Μαρκόπουλο.

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Η εναλλακτική διαδρομή

Οι οδηγοί με προορισμό την Ελευσίνα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον κόμβο Κ1. Θα πρέπει να βγαίνουν προς τις «Τοπικές Οδούς», να στρίβουν αριστερά προς «Αθήνα» και να επανεισέρχονται στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα – Αθήνα.

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.