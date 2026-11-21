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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ύψος των διοδίων Κατεχάκη της Αττικής Οδού, με αποτέλεσμα ένας 71χρονος να χάσει τη ζωή του.

Τροχαίο δυστύχημα στην Περιφερειακή Υμηττού

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω στο διαχωριστικό των Διοδίων, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 71χρονου οδηγού.

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Το αυτοκίνητο υπέστη παραμόρφωση και χρειάστηκε να σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού που παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, με χρήση διασωστικής σειράς, από EIX όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον Περιφερειακό Υμηττού. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. November 21, 2026

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.