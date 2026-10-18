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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η τελευταία διαθέσιμη έξοδος για τους οδηγούς που κινούνται προς το αεροδρόμιο είναι αυτή της λεωφόρου Φυλής.

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Όπως ανακοίνωσε στη συνέχεια η ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα ύψος Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.Τελευταία έξοδος Λ.Φυλής στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. October 18, 2026

Παράλληλα, έχουν κλείσει οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από τη λεωφόρο Φυλής και τη λεωφόρο Δημοκρατίας, στην ίδια κατεύθυνση.

Στο σημείο επιχειρούν αστυνομικές δυνάμεις για τη διακομιδή ενός τραυματία στο νοσοκομείο.

Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό

Σε ενημέρωσή της η Hellenic Train αναφέρει πως η αμαξοστοιχία 4216 καταργείται στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 καταργείται στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρίας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.