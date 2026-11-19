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Στο νοσοκομείο Υγεία νοσηλεύεται η Χρίστινα Βακάκη, κόρη του Απόστολου Βακάκη ιδιοκτήτη των Jumbo, καθώς σήμερα (19/11) το πρωί τραυματίστηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στη Βούλα.

Η Χριστίνα Βακάκη, η οποία είναι πολυτραυματίας, αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας.

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Στη συνέχεια και μόλις η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε, ζήτησε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Υγεία όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από τις Αρχές.