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Ένα απίθανο γκολ που έκανε το Μαρακανά να παραμιλά και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral σημείωσε ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής, Κέργουιν Βάργκας, στην αναμέτρηση της Ατλέτικο Παραναένσε με τη Φλαμένγκο στην Βραζιλία.

Ο 24χρονος είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός θέσης και δεν δίστασε να δοκιμάσει την τύχη του από πολύ μεγάλη απόσταση. Με ένα εντυπωσιακό σουτ, αρκετά μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφήνοντας άναυδους όσους βρίσκονταν στις εξέδρες του ιστορικού γηπέδου.

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Το γκολ προκάλεσε ενθουσιασμό στους συμπαίκτες του, οι οποίοι έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουν μαζί του, ενώ τα σχετικά βίντεο άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το απίθανο γκολ του Βάργκας θύμισε Πελέ

Η προσπάθεια του Κολομβιανού ξύπνησε αναμνήσεις από μια ιστορική στιγμή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970. Τότε, στον αγώνα της Βραζιλίας με την Τσεχοσλοβακία, ο θρυλικός Πελέ επιχείρησε να πετύχει ένα εξίσου εντυπωσιακό τέρμα, βλέποντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα μακριά από την εστία του.

Στο 42ο λεπτό εκείνης της αναμέτρησης, ο Βραζιλιάνος θρύλος επιχείρησε το μακρινό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από το δοκάρι. Αυτή τη φορά, στο Μαρακανά, ο Βάργκας είχε καλύτερη τύχη και κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό που δεν είχε πετύχει ο Πελέ.

Παρά την εκπληκτική του έμπνευση, πάντως, ο Κολομβιανός δεν πανηγύρισε τη νίκη. Το γκολ του έδωσε στην Ατλέτικο Παραναένσε το προβάδισμα στο 11ο λεπτό, όμως η Φλαμένγκο αντέδρασε και έφτασε στην ανατροπή με τον Καρασκάλ στο 17′ και τον Ζορζίνιο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 27′.