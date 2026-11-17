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Το κίνητρο της επίθεσης φέρεται να ήταν η άρνηση του δράστη να αποδεχτεί τον χωρισμό του από την κόρη των θυμάτων μετά από δεκαέξι χρόνια γάμου.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε ένας ακόμη άνδρας, ενώ ο δράστης κατέφυγε σε περιοχή της πόλης μετά την πράξη του.

Ο Τσάβες έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, καθώς επιχείρησε να στραφεί κατά των αστυνομικών που προσπάθησαν να τον συλλάβουν.

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Σοκ προκαλεί στη Βραζιλία η διπλή δολοφονία ενός ζευγαριού από τον 40χρονο πρώην γαμπρό τους, ο οποίος φέρεται να μην είχε αποδεχτεί τον χωρισμό από την κόρη τους, έπειτα από 16 χρόνια γάμου. Το έγκλημα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε λίγες ημέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας για τη σύλληψή του.

Θύματα ήταν ο 55χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Αρινάλντο Σεραφίμ Σαντάνα και η 54χρονη σύζυγός του, Ροσάντζελα Νικολέτι. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, σε μπαρ στην πόλη Μαρακατζού, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ της Βραζιλίας.

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ο 55χρονος συνταξιούχος αστυνομικός Αρινάλντο Σεραφίμ Σαντάνα και η 54χρονη σύζυγός του, Ροσάντζελα Νικολέτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 40χρονος Βαντουίρ Τσάβες πλησίασε το ζευγάρι, το οποίο καθόταν σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, και άνοιξε πυρ εναντίον του. Συνολικά φέρεται να έριξε περισσότερους από 15 πυροβολισμούς, ενώ στη συνέχεια γέμισε ξανά το όπλο του και συνέχισε να πυροβολεί.

Το ζευγάρι υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στο χέρι και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.

HASSAS İÇERİK | Brezilya'da emekli bir polis ve eşi, eski damatları tarafından evlerinin bahçesinde öldürüldü. pic.twitter.com/pefoy0luqL — 23 DERECE (@yirmiucderece) November 17, 2026

Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές, βασικό κίνητρο της επίθεσης φέρεται να ήταν οι οικογενειακές διαφορές και η άρνηση του 40χρονου να αποδεχτεί το τέλος του γάμου του με την κόρη των δύο θυμάτων.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει κόρη με τον Τσάβες, με τον οποίο εκείνη ήταν παντρεμένη επί 16 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να είχε απειλήσει την πρώην σύζυγό του μετά τον χωρισμό τους, ενώ υπήρχαν και αναφορές για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Οι έρευνες εξετάζουν επίσης εάν οι οικογενειακές εντάσεις είχαν επιδεινωθεί έπειτα από τη σύλληψη του αδελφού του 40χρονου, λίγες ημέρες πριν από τη διπλή δολοφονία.

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Φωτογραφία: Reprodução

Πώς εντοπίστηκε ο 40χρονος δράστης

Μετά την επίθεση, ο Τσάβες διέφυγε και αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες είχαν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, ζητώντας πληροφορίες για τον εντοπισμό του.

Η επιχείρηση εντοπισμού του ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που έφτασε στις αρχές σχετικά με το σημείο όπου βρισκόταν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος εντοπίστηκε κοντά σε ξενοδοχείο στη Μαρακατζού, φορώντας ρούχα παραλλαγής και έχοντας καλυμμένο το σώμα του με λάσπη.

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Αστυνομικοί της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων έφτασαν στην περιοχή περίπου στις 6:40 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την ακινητοποίησή του, ο Τσάβες φέρεται να έβγαλε όπλο και να το έστρεψε εναντίον των αστυνομικών.

Οι τελευταίοι άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Ο 40χρονος μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

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