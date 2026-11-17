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Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην Πράγα, έπειτα από σύγκρουση δύο τρένων, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη πάνω σε σιδηροδρομική γέφυρα που βρίσκεται πάνω από την οδό Seifertova, σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της τσεχικής πρωτεύουσας.

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BREAKING: Dozens injured after 2 passenger trains collide near main railway station in Prague, Czech Republic; some victims were seriously injured. https://t.co/yQ0E3Dhh2h — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 17, 2026

15 injured after two trains collided in Prague November 17, 2026

Στο σημείο έσπευσαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έχουν θέσει σε εφαρμογή επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη φροντίδα των τραυματιών.

NEWS: Two trains crashed this morning at Prague’s Main Train Station. Tens of injured reported. https://t.co/yBvNXKze7F — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) November 17, 2026

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση, ενώ παραμένει άγνωστος και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.

Με πληροφορίες από Around Prague