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Η διοίκηση του συλλόγου επιλέγει τις συνεργάτιδες κυρίως μέσω του Instagram, δίνοντας προτεραιότητα στη δημόσια εικόνα τους και όχι απαραίτητα στις εξειδικευμένες γνώσεις τους για το άθλημα.

Οι συμμετέχουσες επιδιώκουν την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους, ενώ η ομάδα εφαρμόζει μια συγκεκριμένη στρατηγική προβολής που έχει καταστήσει τα βίντεο των συνεντεύξεων ιδιαίτερα δημοφιλή.

Οι παρουσιάστριες απαντούν στην κριτική για τις ενδυματολογικές τους επιλογές υποστηρίζοντας ότι αισθάνονται άνετα με την εμφάνισή τους και θέτουν οι ίδιες τα προσωπικά τους όρια.

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Η άγνωστη μέχρι πρότινος FK Viagem Ústí nad Labem έχει καταφέρει να γίνει viral, όχι για όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, αλλά για όσα συμβαίνουν μπροστά στην κάμερα. Η ομάδα από την Τσεχία έχει βρει έναν διαφορετικό τρόπο να τραβά την προσοχή στα social media, επιστρατεύοντας εντυπωσιακές γυναίκες με αποκαλυπτικές εμφανίσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν να παίρνουν συνεντεύξεις από παίκτες, προπονητές και φιλάθλους.

Το αποτέλεσμα είναι βίντεο που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ποδοσφαιρικά στιγμιότυπα και συχνά γίνονται viral, με πιο πρόσφατο παράδειγμα εκείνο με τη Σαμπίνα Γιακσοβά και τον Νταβίντ Ουλελα, ο οποίος προσπαθεί εμφανώς να διατηρήσει την ψυχραιμία του απέναντι στην εντυπωσιακή συνομιλήτριά του.

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Instagram, προσωπικές συνεντεύξεις και μια διαφορετική συνταγή προβολής

Το πώς επιλέγονται οι γυναίκες που εμφανίζονται στα βίντεο της ομάδας έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Πρεμίσλ Κουμπεν, έχει περιγράψει τη διαδικασία σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ústecký deník». Όπως έχει αποκαλύψει, η σύζυγός του εντοπίζει υποψήφιες μέσω Instagram και στη συνέχεια τις καλεί στα γραφεία του συλλόγου για προσωπική συνέντευξη. Υπάρχουν, μάλιστα, και περιπτώσεις γυναικών που εκδηλώνουν οι ίδιες ενδιαφέρον, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η συμμετοχή τους στα βίντεο μπορεί να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά τους και τους followers στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, εξετάζεται ακόμη και το κατά πόσο η πραγματική εμφάνιση των υποψηφίων ανταποκρίνεται στις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει στα social media, αλλά και αν ταιριάζουν στο ύφος και στις απαιτήσεις του εγχειρήματος.

Στόχος, άλλωστε, δεν είναι απλώς να βρεθεί μια παρουσιάστρια για τις συνεντεύξεις μετά τους αγώνες, αλλά ένα πρόσωπο που να εντάσσεται στη συνολική στρατηγική προβολής της ομάδας. Οι εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το ποδόσφαιρο δεν αποτελούν απαραίτητα προϋπόθεση, κάτι που έχει παραδεχθεί και η ίδια η Σαμπίνα Γιακσοβά, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή της ότι, όταν ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον σύλλογο, οι γνώσεις της για το άθλημα ήταν περιορισμένες.

Η ίδια, πάντως, έχει απαντήσει και στην κριτική που δέχεται για τις ενδυματολογικές της επιλογές, υποστηρίζοντας ότι θέλει να αισθάνεται άνετα με την εμφάνισή της και ότι θέτει η ίδια τα προσωπικά της όρια.