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Ο Νόα Λάιλς έγραψε ιστορία στο μίτινγκ στίβου, Golden Spike της Οστράβα, αφού έτρεξε τον ανεπίσημο αγώνα των 150 μέτρων και διέλυσε τα κοντέρ, κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 14,67 δευτερόλεπτα.

Watch Noah Lyles shatter the 150m world record. pic.twitter.com/l68IDKKfw9 Advertisement Advertisement June 16, 2026

Ως «χρυσός» Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων στο Παρίσι το 2024, ο Νόα Λάιλς θεωρείται ένας από τους πιο γρήγορους σπρίντερ όλων των εποχών και αποφάσισε να «σπάσει» ένα ακόμη ρεκόρ, αγωνιζόμενος στον αγώνα των 150 μέτρων στην Οστράβα.

Δεν διέψευσε μάλιστα της προσδοκίες, αφού με μία φοβερή κούρσα, άφησε πίσω του τον Νοτιοαφρικανό Σινέζιφο Ντάμπιλε (14,78) και τον Αυστραλό Γκουτ Γκουτ (14,96) και πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας, σε ένα αγώνισμα που δεν υπάρχει όμως στις μεγάλες διοργανώσεις.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε με 14,92”, ο Τζαμαϊκανός, Κισέιν Τόμπσον.