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Η ένταση ξεκίνησε μετά από διεκδίκηση της μπάλας και κλιμακώθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή με τη συμμετοχή αθλητριών και από τις δύο ομάδες.

Αρκετές ποδοσφαιρίστριες δέχθηκαν χτυπήματα και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ η διαιτησία προχώρησε σε αποβολές παικτριών και της προπονήτριας της Corinthians.

Η Ferroviária κατέκτησε τον τίτλο μετά τη διακοπή του αγώνα, ενώ η διοίκηση της Corinthians καταδίκασε τα γεγονότα και προανήγγειλε νομικές ενέργειες.

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Σοβαρά επεισόδια με πρωταγωνίστριες τις παίκτριες των δύο ομάδων αμαύρωσαν τον τελικό του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών Κ20 της πολιτείας του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, την Κυριακή (15/11).

Η ομάδα Ferroviária κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 της Corinthians και να κατακτήσει το τρόπαιο, ωστόσο η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από μια εκτεταμένη συμπλοκή στον αγωνιστικό χώρο.

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Η ένταση ξέσπασε στο 31ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, με αφορμή μια διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στη Miga της Ferroviária και την Gabi Jordi της Corinthians. Όταν η πρώτη έχασε την κατοχή, αντέδρασε κλωτσώντας την αντίπαλό της, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει γρήγορα από τον έλεγχο.

Οι δύο ποδοσφαιρίστριες ήρθαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας χτυπήματα, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά στο επεισόδιο συμμετείχαν αθλήτριες και από τις δύο πλευρές. Παρά τις προσπάθειες ορισμένων να τις χωρίσουν, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και η ένταση επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του γηπέδου.

Ανάμεσα στις παίκτριες που δέχθηκαν χτυπήματα ήταν και η Mel της Corinthians, η οποία έπεσε στο χορτάρι έπειτα από γροθιά και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ιατρική περίθαλψη έλαβαν και άλλες αθλήτριες της ομάδας.

Μετά τη συμπλοκή, η διαιτησία απέβαλε τη Miga, καθώς και την προπονήτρια της Corinthians, Júlia Passero. Η αναμέτρηση διακόπηκε για σχεδόν επτά λεπτά, προτού συνεχιστεί και ολοκληρωθεί με την κατάκτηση του τίτλου από τη Ferroviária, για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Η αντίδραση της Corinthians

Μετά το τέλος του αγώνα, η Corinthians εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τα γεγονότα και υπογραμμίζοντας ότι «είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε εκδήλωση βίας στον αθλητισμό».

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Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα αθλητικά μέσα. Στα επόμενα βήματά της περιλαμβάνονται η υποβολή καταγγελίας στις αστυνομικές αρχές και η κατάθεση επίσημης διαμαρτυρίας στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πολιτείας του Σάο Πάολο (FPF), με αίτημα να διερευνηθούν τα περιστατικά και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές.

Ο σύλλογος τόνισε, επίσης, ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή βίας και ότι θα υπερασπιστεί τις αθλήτριες και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους.

Με πληροφορίες από: cnnbrasil.com.br

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