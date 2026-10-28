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Οι βραζιλιάνικες αρχές ακύρωσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα του υποψηφίου μετά την παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης των διαβατηρίων του στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας.

Ο Μπολσονάρου βρίσκεται υπό διερεύνηση για υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει τις ενέργειες ως εκφοβισμό.

Οι δικηγόροι του δηλώνουν άγνοια για τις κινήσεις του, ενώ οι αμερικανικές αρχές επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα χορήγησης βίζας στον ίδιο και την οικογένειά του.

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Σύγχυση επικρατεί σχετικά με το πού βρίσκεται τελικά ο ηττημένος υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας, Φλάβιο Μπολσονάρου, μετά την ακύρωση των διαβατηρίων του από τη Βραζιλία και τις δηλώσεις Αργεντινών αξιωματούχων ότι επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τον Ισημερινό.

Πηγές είχαν δηλώσει στο BBC νωρίτερα την Τρίτη ότι ο Μπολσονάρου είχε φτάσει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αρχές μετανάστευσης της Αργεντινής ανέφεραν αργότερα ότι διέσχισε τα χερσαία σύνορα της Βραζιλίας με την Αργεντινή αργά το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα). Σε ανάρτησή τους στο Twitter, οι αρχές μετανάστευσης ανέφεραν ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και οι δύο κόρες του επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την πόλη Γουαγιακίλ στον Ισημερινό, λίγο αφότου πέρασαν τα σύνορα. Δεν είναι σαφές εάν ο Ισημερινός αποτελεί τον τελικό του προορισμό.

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Νωρίτερα την Τρίτη, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα χορηγούσε βίζες στον Μπολσονάρου και την οικογένειά του, επιτρέποντάς τους την είσοδο στη χώρα, εφόσον το ζητούσαν. Όταν αργότερα δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το πού βρίσκονται ο Μπολσονάρου και η οικογένειά του, εκείνος απάντησε: «Άκουσα ότι βρίσκεται στην Αργεντινή».

Οι εικασίες σχετικά με το πού βρίσκεται ο Μπολσονάρου ξεκίνησαν λίγες ώρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε τον ίδιο να παραδώσει τα διαβατήριά του, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος. Ο Μπολσονάρου δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα και αρνείται τους ισχυρισμούς. Το δικαστήριο έδωσε στον Μπολσονάρου προθεσμία 24 ωρών για να παραδώσει τα έγγραφα.

Τότε, ο Μπολσονάρου δήλωσε ότι δεν σκόπευε να εγκαταλείψει τη χώρα, επιμένοντας ότι θα παρέμενε στη Βραζιλία για να ηγηθεί της αντιπολίτευσης απέναντι στον αριστερό αντίπαλό του, τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές την Κυριακή.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας —γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης— οι αρχές της Βραζιλίας ακύρωσαν τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Όταν το BBC Brasil επικοινώνησε με τους δικηγόρους του, λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση των διαβατηρίων, εκείνοι δήλωσαν ότι «δεν έχουν την παραμικρή ιδέα» για το πού βρίσκεται. Αναφερόμενοι στις εικασίες ότι εγκατέλειψε τη χώρα, ένας εκ των δικηγόρων δήλωσε: «Δεν γνωρίζαμε τίποτα γι’ αυτό, και εξακολουθούμε να μην έχουμε καμία πληροφορία για το τι συνέβη».

Αστυνομική πηγή ανέφερε στο BBC ότι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι της Βραζιλίας ελέγχουν τα συνοριακά περάσματα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο Μπολσονάρου ενδέχεται να ταξίδεψε στη γειτονική Αργεντινή. Τότε οι αρχές της Αργεντινής δήλωσαν στο BBC ότι δεν υπήρχε καταγραφή της εισόδου του γερουσιαστή στη χώρα τους από κάποιο συνοριακό πέρασμα.

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Ο Μπολσονάρου δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση από το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), οπότε και ανάρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήδη βρισκόταν υπό έρευνα για φερόμενη διαφθορά σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας ταινίας για τον πατέρα του, τον πρώην Πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για σχεδιασμό πραξικοπήματος και τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό. Μια άλλη έρευνα αφορά φερόμενες διασυνδέσεις με έναν Βραζιλιάνο δικηγόρο, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω ενός συστήματος απάτης.

Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ανακάλυψε πως ο Μπολσονάρου είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μιας εταιρείας που ανήκει στον εν λόγω δικηγόρο. Ο Μπολσονάρου διέψευσε ότι είχε επιχειρηματικές σχέσεις με τον δικηγόρο και χαρακτήρισε την κατάσχεση του διαβατηρίου του ως προσπάθεια εκφοβισμού.

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Εκτός από αυτή την έρευνα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έδωσε εντολή στην αστυνομία, την Τρίτη, να εξετάσει την προεκλογική εκστρατεία του Μπολσονάρου, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για χρηματοδότηση από το εξωτερικό.

Ο 45χρονος γερουσιαστής υπέστη βαριά ήττα την Κυριακή, καθώς ηττήθηκε από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών — μια αναμέτρηση στην οποία, σύμφωνα με τις ευρείες προβλέψεις, ο Μπολσονάρου αναμενόταν να επικρατήσει. Ο μικρότερος αδελφός του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ζει στο Τέξας των ΗΠΑ, αλλά την Κυριακή βρισκόταν στο Μαϊάμι, όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και παρακολούθησε την εκλογική βραδιά σε εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά στους ακολούθους του.

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