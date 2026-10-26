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Η Ελλάδα αποτέλεσε τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου επικράτησε ο Φλάβιο Μπολσονάρο, καθώς στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπερίσχυσε ο Λούλα ντα Σίλβα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Φλάβιο Μπολσονάρο έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων σε 36 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία και το Ισραήλ.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξελέγη πρόεδρος της Βραζιλίας συγκεντρώνοντας συνολικά 51,8% των ψήφων έναντι 48,2% του αντιπάλου του.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό αποτυπώνουν αποκλειστικά τις επιλογές των Βραζιλιάνων ψηφοφόρων που διαμένουν εκτός της χώρας τους.

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Ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα από την υπόλοιπη Ευρώπη καταγράφηκε στην Ελλάδα στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, καθώς οι Βραζιλιάνοι που ψήφισαν στη χώρα έδωσαν την πρωτιά στον Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο Φλάβιο Μπολσονάρο συγκέντρωσε στην Ελλάδα 311 ψήφους, ποσοστό 54,95%, έναντι 255 ψήφων και 45,05% που έλαβε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

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Η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου επικράτησε ο Μπολσονάρο

Η Ελλάδα αποτέλεσε εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χάρτη της ψηφοφορίας των Βραζιλιάνων του εξωτερικού. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο Λούλα επικράτησε με σημαντικά ποσοστά.

Ενδεικτικά, στη Γαλλία συγκέντρωσε το 83,96%, στην Ισπανία το 68,42%, ενώ στην Πορτογαλία έλαβε το 58,5%. Στη Σερβία, επίσης, επικράτησε με 72,92%.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξασφάλισε την πλειοψηφία των ψήφων.

Δεν ψήφισαν μόνο οι Βραζιλιάνοι της Ελλάδας τον Μπολσονάρο

Το αποτέλεσμα, πάντως, δεν σημαίνει ότι μόνο οι Βραζιλιάνοι που ζουν στην Ελλάδα υποστήριξαν τον Φλάβιο Μπολσονάρο. Ο υποψήφιος επικράτησε και σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, όπου συγκέντρωσε το 80,08% των ψήφων, καθώς και το Ισραήλ, όπου έλαβε το 80,81%.

Συνολικά, στην ψηφοφορία των Βραζιλιάνων που ζουν στο εξωτερικό, ο Λούλα συγκέντρωσε το 53,8% των ψήφων, έναντι 46,1% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Ο Λούλα επικράτησε σε 61 χώρες, ενώ ο αντίπαλός του πήρε την πλειοψηφία σε 36.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις επιλογές των Βραζιλιάνων ψηφοφόρων που διαμένουν στο εξωτερικό και δεν αποτελούν ένδειξη για τις πολιτικές προτιμήσεις του συνόλου των κατοίκων κάθε χώρας.

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Ιστορική ανατροπή με τον Λούλα να επανεξελέγεται πρόεδρος για τέταρτη φορά

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξελέγη πρόεδρος με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου της Κυριακής, με πάνω από 96% των ψήφων μετρημένο.

Συγκέντρωσε πάνω από 51% και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο πάνω από 48%.

Με καταμέτρηση 100% των εκλογικών τμημάτων, ο Λούλα έχει 51,8% (64.256.232 ψήφους) και ο Μπολσονάρο 48,2% (59.826.041 ψήφους), δηλαδή διαφορά περίπου 4,4 εκατομμυρίων ψήφων.

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Είναι η τέταρτη, μη διαδοχική θητεία του, και ο Λούλα γίνεται 81 ετών την Τρίτη. Σύμφωνα με το Rio Times, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων που έχει πάρει ποτέ υποψήφιος στη χώρα.