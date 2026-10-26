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Ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου διεκδικούν την προεδρία της χώρας.

Η παράταση της ψηφοφορίας αποφασίστηκε κατόπιν αιτημάτων των υποψηφίων λόγω κακοκαιρίας και προβλημάτων στα δρομολόγια των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν οριακό προβάδισμα 50,5% για τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ενώ η τελική έκβαση αναμένεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες της Λατινικής Αμερικής.

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01:05 UPD Ο Φλάβιο Μπολσονάρο περνάει μπροστά με οριακό προβάδισμα 50,5%

Δείτε live ΕΔΩ την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων

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Έκλεισαν οι κάλπες στη Βραζιλία, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στην καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η εκλογική αναμέτρηση φέρνει αντιμέτωπους τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, σε μια πολιτική μάχη με σημαντικές προεκτάσεις για την οικονομία, την ασφάλεια και τον διεθνή προσανατολισμό της χώρας.

Τα πρώτα αποτελέσματα εχουν αρχίσει να βγαίνουν, ενώ η έκβαση της αναμέτρησης αναμένεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.



Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε την παράταση της ψηφοφορίας για δύο ώρες στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη χώρα.

Οι κάλπες επρόκειτο αρχικά να κλείσουν στις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας).

Και οι δύο υποψήφιοι είχαν ζητήσει να δοθεί περισσότερος χρόνος στους ψηφοφόρους για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του καταδικασμένου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ζήτησε την παράταση σε τρεις Πολιτείες, επικαλούμενος την κακοκαιρία. Ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κάλεσε τις εκλογικές αρχές να παρατείνουν την ψηφοφορία σε εννέα Πολιτείες αφού το επιτελείο του ισχυρίστηκε ότι περικόπηκαν τα δρομολόγια των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Πολλοί Βραζιλιάνοι βασίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μεταβούν στις πόλεις όπου είναι εγγεγραμμένοι και να ψηφίσουν. Δικαστήριο στην Μπαΐα, ένα προπύργιο του Λούλα στη βορειοανατολική Βραζιλία, διέταξε τη σύλληψη ενός κορυφαίου στελέχους της υπηρεσίας μεταφορών στην πόλη Σαλβαντόρ επειδή φέρεται ότι διέταξε περικοπές στα δρομολόγια των λεωφορείων.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να εγκαταλείπει το δικαίωμά του στην ψήφο επειδή κάποιος αδίστακτος επιχειρηματίας ή κάποιος διεφθαρμένος, ανέντιμος δήμαρχος προσπαθεί να τον εμποδίσει να ψηφίσει», είπε στους δημοσιογράφους ο απερχόμενος πρόεδρος.