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Το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δύο γυναίκες προβαίνουν σε σεξουαλικές χειρονομίες.

Κατά την ανάκριση, οι συλληφθείσες παραδέχθηκαν ότι ανάρτησαν το επίμαχο υλικό στους λογαριασμούς τους με σκοπό την αύξηση των προβολών τους.

Οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες μετά την καταβολή εγγύησης, ενώ η δικαστική έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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Στη σύλληψη της Μαλεβόλα Άλβες, μιας από τις πιο γνωστές τρανς influencers στη Βραζιλία, προχώρησαν οι αιγυπτιακές αρχές, με την κατηγορία της «άσεμνης συμπεριφοράς» και της «παρενόχλησης ανδρών». Μαζί της συνελήφθη και μία φίλη της, με την οποία ταξίδευε στην Αίγυπτο.

Η σύλληψη των δύο γυναικών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Αλεξάνδρεια. Η Άλβες διαθέτει περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εσωτερικών, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media, στα οποία εμφανίζονται δύο αλλοδαπές τουρίστριες να προβαίνουν σε άσεμνες πράξεις, να κάνουν σεξουαλικές χειρονομίες και να παρενοχλούν περαστικούς σε δημόσιους χώρους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση: «επειτα από έρευνα για τις συνθήκες γύρω από βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία εμφανίζονται δύο (αλλοδαπές) τουρίστριες να επιδίδονται σε άσεμνη και επιδεικτική συμπεριφορά, να κάνουν σεξουαλικές χειρονομίες και να παρενοχλούν περαστικούς σε δημόσιους χώρους διαφόρων επαρχιών, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τις δύο γυναίκες στην Αλεξάνδρεια».

🚨 BREAKING: Footage linked to Brazilian influencer Malévola Alves’ arrest in Egypt has surfaced. She reportedly faced up to 10 years in prison if convicted.



Update: Her defense says she was released on bail, but legal proceedings may still be ongoing pic.twitter.com/vZq4hxoOVE — Big ATL (@Big_ATL07) October 21, 2026

Στα βίντεο που εξετάζουν οι αρχές, η Άλβες και η φίλη της φαίνεται να τραβούν έναν άνδρα μέσα σε ένα βαν, να τον αγγίζουν και να κάνουν σεξουαλικές χειρονομίες. Σε άλλα στιγμιότυπα, οι δύο γυναίκες εμφανίζονται να χορεύουν έντονα και να παρενοχλούν τον οδηγό του οχήματος.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο γυναίκες παραδέχθηκαν τις πράξεις τους κατά την ανάκρισή τους. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «κατά την ανάκρισή τους, οι γυναίκες ομολόγησαν τις πράξεις τους, παραδεχόμενες ότι κατέγραψαν τα βίντεο και τα ανάρτησαν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να αυξήσουν τις προβολές. Ελήφθησαν τα προβλεπόμενα νομικά μέτρα και η Εισαγγελία ανέλαβε την έρευνα».

Πριν από τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης, η Άλβες είχε αναφέρει μέσω των social media ότι η ίδια και η φίλη της οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα ενώ έκαναν βόλτα στην Αλεξάνδρεια. Όπως περιέγραψε, οι αστυνομικοί κράτησαν τα διαβατήριά τους και τις υπέβαλαν σε ερωτήσεις σχετικά με το φύλο τους.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, οι δύο γυναίκες, οι οποίες φέρεται να είναι και οι δύο τρανς, αφέθηκαν ελεύθερες μετά την καταβολή εγγύησης. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς δεν αποκλείεται να κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου.

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