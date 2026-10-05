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Ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιου Μπολσονάρου προηγείται έναντι του απερχόμενου προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, με την καταμέτρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με σχεδόν τα δύο τρίτα των ψήφων καταμετρημένα, ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου συγκεντρώνει περίπου 50%, έναντι περίπου 42% του Λούλα, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει το ποσοστό που απαιτείται για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

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Ο Φλάβιου Μπολσονάρου, 45 ετών, δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» από το αποτέλεσμα και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι θα επικρατήσει και στον δεύτερο γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος και πολύ ευτυχής για την ιδέα ότι η Βραζιλία θα μπορέσει σε τρεις εβδομάδες να δώσει την οριστική της απάντηση», είπε σε ομιλία του στην Μπραζίλια.

Από την πλευρά του, ο Λούλα αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου ήταν «απροσδόκητο», εμφανίστηκε όμως αισιόδοξος για την τελική έκβαση. «Το ματς τώρα αρχίζει. Είμαστε στην παράταση» και «σ’ αυτήν θα πείσουμε τον βραζιλιάνικο λαό», δήλωσε στη Σάου Πάουλου.

Ο Λούλα, ο οποίος διεκδικεί τέταρτη και τελευταία θητεία στην προεδρία, είχε καλέσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην «αναμιχθεί» στις εκλογές της Βραζιλίας. Ο Τραμπ, πάντως, έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του στον Φλάβιου Μπολσονάρου.

Ο 45χρονος γερουσιαστής ήταν μέχρι πριν από λίγους μήνες σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό, πριν ο πατέρας του τον αναδείξει σε πολιτικό κληρονόμο του. Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, πρόεδρος της Βραζιλίας από το 2019 έως το 2022, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει ξανά το ύπατο αξίωμα, καθώς εκτίει κατ’ οίκον ποινή 27 ετών για την απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο την ανατροπή του Λούλα μετά τις εκλογές του 2022.

Στις κάλπες προσήλθαν περίπου 160 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αρκετοί από τους οποίους εξέφρασαν την κόπωσή τους από το πολιτικό δίδυμο Λούλα – Μπολσονάρου και δήλωσαν ότι θα επέλεγαν εκείνον που θεωρούν «το μικρότερο κακό».

Ο Λούλα, αφού ψήφισε στην πολιτεία Σάου Πάουλου, υποστήριξε ότι οι Βραζιλιάνοι καλούνται να επιλέξουν «ανάμεσα στην ενίσχυση του δημοκρατικού καθεστώτος και τη βαρβαρότητα».

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Από την πλευρά του, ο Φλάβιου Μπολσονάρου, εξερχόμενος από το εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, υποσχέθηκε ότι θα «απελευθερώσει» τη Βραζιλία και τον «λαό της», υποστηρίζοντας ότι η χώρα «χρειάζεται αλλαγή» και ότι οι πολίτες «δεν αντέχουν πια τόσα δεινά, τόσο υψηλούς φόρους, τόσες γυναίκες δολοφονημένες, τόσο πολιτικό διωγμό».

Η επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ ήταν εμφανής και στην προεκλογική εκστρατεία, ιδιαίτερα μετά την επιβολή αμερικανικών τελωνειακών δασμών και κυρώσεων στη Βραζιλία, στον απόηχο της δίκης του 2025 σε βάρος του Ζαΐχ Μπολσονάρου, στενού συμμάχου και δηλωμένου θαυμαστή του Αμερικανού προέδρου.

Εφόσον κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, ο Φλάβιου Μπολσονάρου και ο Λούλα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου.

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