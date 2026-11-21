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Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω εντερικής απόφραξης, ανακοίνωσε σήμερα το νοσοκομείο της Μπραζίλια όπου εισήχθη την Παρασκευή.

Ο Μπολσονάρου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εντερική απόφραξη

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρου, 71 ετών, ο οποίος τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του για απόπειρα πραξικοπήματος στη Βραζιλία, παρουσιάζει “οξεία απόφραξη του εντέρου” και “βρίσκεται σε κλινικά σταθερή κατάσταση, έχει τις αισθήσεις του και αναπνέει μόνος του” δήλωσε το νοσοκομείο DF Star σε ιατρικό ανακοινωθέν.

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Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais. É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente. O objetivo ainda é matar Jair Bolsonaro. De um jeito ou de outro. E o pior: o único filho que Moraes permite que chegue perto, duas vezes por semana somente por duas horas, sou eu, e não posso estar ao seu lado nesse momento. Não tenho palavras nem sentimentos para descrever esse sujeito! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Οι γιατροί του τοποθέτησαν ρινογαστρικό σωλήνα για σίτιση, καθώς δεν μπορεί να λάβει τροφή από το στόμα. “Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πότε θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο”, προστίθεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ