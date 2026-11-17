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Ο πολιτικός ακτιβιστής Ρενάν Σάντος κατήγγειλε προσεγγίσεις από το δίκτυο, το οποίο συνίδρυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, για χρηματοδότηση υποψηφίων.

Η βραζιλιάνικη νομοθεσία απαγορεύει ρητά στους πολιτικούς υποψήφιους να δέχονται οποιουδήποτε είδους δωρεές από εξωτερικές πηγές ή ξένους χρηματοδότες.

Ο δικαστής Φλάβιο Ντίνο διέταξε επίσημη έρευνα για να διαπιστωθεί η πιθανή χρήση αμερικανικών πόρων και υπηρεσιών στην εκστρατεία του Μπολσονάρου.

Τόσο το δίκτυο Rockbridge όσο και ο Φλάβιο Μπολσονάρου αρνούνται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις ως ψευδείς και παραπλανητικές αφηγήσεις.

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Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας ερευνά αν το Rockbridge Network, ένα μυστικό δίκτυο χρηματοδοτών που συν-ίδρυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επενέβη παράνομα στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας για να βοηθήσει τον Φλάβιο Μπολσονάρου, τον συντηρητικό υποψήφιο που διέφυγε για τη Φλόριντα μετά την ήττα του τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματικό ασφαλείας που έχει άμεση γνώση της υπόθεσης, αναφέρει η Washington Post.

Στη Βραζιλία είναι παράνομο για πολιτικούς υποψήφιους να δεχτούν οποιουδήποτε είδους δωρεές από εξωτερικές πηγές, είτε οικονομικές είτε τεχνολογικές.

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Αλλά ο Ρενάν Σάντος, πολιτικός ακτιβιστής και influencer, είπε ότι μόλις είχε ανακοινώσει τη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία της Βραζιλίας στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς όταν έλαβε μηνύματα σχετικά με το Rockbridge Network. Σύμφωνα με τα μηνύματα, το Rockbridge έψαχνε για έναν συντηρητικό υποψήφιο να υποστηρίξει στον επερχόμενο αγώνα ενάντια στον αριστερό Πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είπε ο Σάντος. Ο μεσάζων, τον οποίο ο Σάντος αρνήθηκε να κατονομάσει, τον προέτρεψε να συνεργαστεί με το δίκτυο Αμερικανών δωρητών, που ιδρύθηκε από τον Βανς και τον επιχειρηματία Κρις Μπούσκερκ, για να εξασφαλίσει τη συνέχεια του MAGA πέρα από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να τους προσεγγίσεις» θυμήθηκε ο Σάντος να λέει ο ενδιάμεσος. «Έχουν τόνους λεφτά. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί τους στη Βραζιλία.»

Ο Σάντος, που έχασε στον πρώτο γύρο των εκλογών αφού έλαβε λιγότερο από το 3% των ψήφων, είπε ότι ανατρίχιασε με τα μηνύματα. Είπε ότι ανησύχησε ακόμα περισσότερο όταν είδε τους ίδιους φερόμενους πράκτορες του Rockbridge να φαίνεται ότι συσχετίζονται με την εκστρατεία του Μπολσονάρου.

«Η βραζιλιάνικη νομοθεσία είναι ξεκάθαρη,» είπε ο Σάντος στην Washington Post σε μια συνέντευξη. «Τα πολιτικά κόμματα απαγορεύεται να λαμβάνουν χρήματα» από πηγές εκτός Βραζιλίας.

Ο ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας μίλησε με την προϋπόθεση της ανωνυμίας για να συζητήσει την εμπιστευτική έρευνα, η οποία ξεκίνησε λίγες μέρες μετά ο Βραζιλιάνος δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Φλάβιο Ντίνο, αναφερόμενος στις κατηγορίες του Σάντος, διέταξε έρευνα για τη πιθανή χρήση αμερικανικών πόρων στην εκστρατεία του Μπολσονάρου.

«Είναι απαραίτητο να επαληθευτεί εάν υπήρξε πραγματική παροχή πόρων — συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινων πόρων, υπηρεσιών ή άλλων οικονομικά μετρήσιμων πλεονεκτημάτων — και να ταυτοποιηθεί η προέλευσή τους, ο προορισμός τους και η πιθανή χρήση τους στην εκστρατεία,» έγραψε ο Ντίνο.

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Η Rockbridge αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στις βραζιλιάνικες εκλογές.

Ο Μπολσονάρου, που ηττήθηκε από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των εκλογών, είπε στην εφημερίδα The Post σε συνέντευξη αυτόν τον μήνα ότι ήταν «ψέμα» ότι η Rockbridge βοήθησε την εκστρατεία του.

«Όλες αυτές οι υποθέσεις βασίζονται σε ψέματα,» είπε. «Και αυτή είναι μια άλλη παραπλανητική αφήγηση που έφτιαξαν.»

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Η έρευνα τραβά ξανά την προσοχή στη ασυνήθιστη πολιτική συνεργασία μεταξύ MAGA και της βραζιλιάνικης δεξιάς του Μπολσονάρου, των οποίων οι πολιτικές πορείες φαίνεται να ταυτίζονται. Στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ συχνά έχει δείξει συμπάθεια για τον πατέρα του Μπολσονάρου, τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι σε 27 χρόνια φυλάκιση για συνωμοσία για βίαιο πραξικόπημα μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον Λούλα.

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