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Ο αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε παράλληλα στους δημοσιογράφους ότι δεν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει κάποια συνάντηση με τον γερουσιαστή.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου υποστήριξε ότι αναχώρησε από τη Βραζιλία με την οικογένειά του προκειμένου να αποφύγει δικαστικές διώξεις για ξέπλυμα χρήματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε πως η Ουάσινγκτον δεν είχε καμία άμεση εμπλοκή στη φυγή του γερουσιαστή από τη χώρα του.

Ο γερουσιαστής κατήγγειλε εκλογική νοθεία στη Βραζιλία και δήλωσε έτοιμος να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία στο μέλλον.

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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο ότι ο βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος κατέφυγε στις ΗΠΑ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μπορεί να παραμείνει στη χώρα «όσο θέλει».

Τραμπ: Ο Μπολσονάρου μπορεί να παραμείνει στις ΗΠΑ όσο θέλει

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ είπε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον γερουσιαστή Μπολσονάρου.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não tem planos de se encontrar com Flávio Bolsonaro, mas disse que o senador brasileiro pode permanecer no país pelo tempo que quiser. (Vídeo: Reprodução | Metrópoles) https://t.co/IFFyd2Xkd0 — the news (@thenews_br) November 1, 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Ατλάντα, ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε «άμεση εμπλοκή» στη φυγή του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.

Ο βραζιλιάνος γερουσιαστής είχε δηλώσει την Παρασκευή πως αναχώρησε οικογενειακώς από τη Βραζιλία για να αποφύγει τη δίωξη. Σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Instagram, ανέφερε ότι τη Δευτέρα – μετά την επίσκεψη στον πατέρα του, τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρο ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό – η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι του αφαιρούνται τα διαβατήρια στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Μπολσονάρου: «Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας»

«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», υποστήριξε ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος δεν αναγνώρισε την ήττα του από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λούλα στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έκανε λόγο για «εκλογική νοθεία», παρά τις διαψεύσεις τόσο από το ίδιο του το κόμμα όσο και από τη δικαιοσύνη. Προέβλεψε ότι η Βραζιλία θα «χρεοκοπήσει» υπό τον Λούλα και δήλωσε έτοιμος να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας. «Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα», δήλωσε με νόημα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ