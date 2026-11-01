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Ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα απέρριψε την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά της εφημερίδας The Wall Street Journal, με αφορμή δημοσίευμα για μια φερόμενη επιστολή του Αμερικανού προέδρου προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με το BBC.

Ο Τραμπ αρνείται ότι έγραψε ή υπέγραψε την επιστολή, η οποία περιλάμβανε υπονοούμενα και ένα σκίτσο με το περίγραμμα ενός γυναικείου σώματος, υποστηρίζοντας ότι το ειδησεογραφικό μέσο τον συκοφάντησε και παραβίασε τη νομοθεσία περί δυσφήμησης με τη δημοσίευση του άρθρου.

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Το επίμαχο δημοσίευμα ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε στείλει στον Έπσταϊν μια επιστολή με άσεμνο περιεχόμενο για τα 50ά γενέθλιά του, το 2003.

Judge ends Trump’s attempts to sue Wall Street Journal over Epstein birthday message reporting https://t.co/Nv1rEs6QOb November 1, 2026

Ο δικαστής Ντάριν Γκέιλς απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας ότι η αγωγή έρχεται σε αντίθεση με την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευθερία του Τύπου.

Ο Γκέιλς είχε ήδη απορρίψει μία φορά την αγωγή για δυσφήμηση, με την οποία ο Τραμπ διεκδικούσε αρχικά αποζημίωση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η νομική ομάδα του Τραμπ κατέθεσε εκ νέου την αγωγή ζητώντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο αυτή τη φορά ο δικαστής την απέρριψε «μετ’ επιφυλάξεως» (with prejudice), γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατατεθεί ξανά.

Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του προέδρου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει τη δικαστική του προσπάθεια κατά της εφημερίδας και των υπόλοιπων εναγομένων.

Η τροποποιημένη αγωγή είχε περιλάβει νέους ισχυρισμούς, μεταξύ των οποίων ότι ο Μέρντοχ είχε πει στον Τραμπ «θα το χειριστώ» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους για το επίμαχο άρθρο.