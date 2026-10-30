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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον δημοσιογράφου του Reuters, αποκαλώντας τον «άρρωστο» και «αηδιαστικό», κατά τη διάρκεια δηλώσεών του έξω από το προεδρικό αεροσκάφος, την Πέμπτη

Αφορμή στάθηκε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με την απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας και κατά πόσο αυτή συνδεόταν με την κόπωση από τις συνεχείς μετακινήσεις του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε έντονα, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση της ακύρωσης με την κατάσταση της υγείας του και στρέφοντας την κριτική του στον δημοσιογράφο.

«Το Reuters είναι απαίσιο. Δείτε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κοιτάξτε πόσο άσχημα δείχνει. Αύριο θα πάω στην Φλόριντα, δεν υπάρχει λόγος να πάω στο Κάνσας», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Με ακολουθείς δύο εβδομάδες, αισθάνομαι υπέροχα. Είσαι αηδιαστικός. Συγκεντρώσου, δείχνεις απαίσιος», προτού γυρίσει την πλάτη του στους δημοσιογράφους και αποχωρήσει.

Η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το Reuters, το CNN, τους New York Times και άλλα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχει μακρά ιστορία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς, κατηγορώντας τους για προπαγάνδα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια της σύγκρουσης σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν μεγάλα μέσα ενημέρωσης προχώρησαν σε μποϊκοτάζ, μεταδίδοντας πλάνα από τις δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ χωρίς ήχο.