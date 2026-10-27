Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πρόθεσή του να αφαιρέσει τον ευρέως χρησιμοποιούμενο όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (AI) από τα επίσημα έγγραφα, αλλά και από τον δημόσιο λόγο, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ονομασία δεν αποδίδει με ακρίβεια την έννοια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον όρο «πολύ κακό και ανακριβή», προτείνοντας να αντικατασταθεί άμεσα από τον όρο «Υπερνοημοσύνη» (Superintelligence – SI).

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην εφημερίδα Wall Street Journal για τη συνέχιση της χρήσης της καθιερωμένης ορολογίας, θέτοντας το ερώτημα: «Πότε θα αρχίσει η Wall Street Journal να αποκαλεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), μια πολύ κακή και ανακριβή ονομασία, Υπερνοημοσύνη (SI), την ονομασία που χρησιμοποιούν κυριολεκτικά όλοι οι άλλοι ή που σύντομα θα χρησιμοποιούν;».

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε, ωστόσο, σε μια απλή προτροπή για αλλαγή της ορολογίας, καθώς προανήγγειλε και επίσημες θεσμικές πρωτοβουλίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πολύ σύντομα, θα απαγορεύσουμε επισήμως τον όρο AI/Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχετικά έγγραφα και σε όλα τα άλλα, επειδή είναι ανακριβής».