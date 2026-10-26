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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την εμφάνιση της Νίκι Μινάζ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν την Κυριακή. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε δημόσια στα οπίσθια της 43χρονης ράπερ, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποιεί περιοδεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στηρίζοντας τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έκανε ένα σχόλιο για τη γνωστή τραγουδίστρια, προκαλώντας τις επευφημίες του κοινού.

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«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτό της Νίκι Μινάζ», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στην ίδια, λέγοντας: «Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις. Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος».

Το κοινό αντέδρασε με χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να μετριάσει το σχόλιό του, προσθέτοντας: «Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό».

Η 43χρονη ράπερ έχει γίνει γνωστή παγκοσμίως μέσα από επιτυχίες όπως τα «Super Bass» και «Anaconda», ενώ η σκηνική της παρουσία έχει συνδεθεί και με το twerking.

Donald Trump says Nicki Minaj has a “beautiful a**” during rally in Port Huron, Michigan:



“That’s hard to miss. Stand up” pic.twitter.com/EVbHdDw0t0 — Pop Base (@PopBase) October 25, 2026

Η στήριξη της Νίκι Μινάζ στον Τραμπ

Τα τελευταία χρόνια, η Μινάζ έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ και στο κίνημα MAGA (Make America Great Again), το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του ταυτότητας.

Η παρουσία της στην προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν εντασσόταν στο πλαίσιο της εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο Τραμπ βρέθηκε στην πολιτεία για να στηρίξει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία, Μάικ Ρότζερς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS