Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και να οδηγήσουν σε εντατικές έρευνες για πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Έντι Ζεμενίδης εκτιμά ότι η κυβέρνηση υποτίμησε την πληθωριστική κρίση, η οποία προκαλεί έντονη οικονομική ανασφάλεια και κοινωνική δυσαρέσκεια στα αμερικανικά νοικοκυριά.

Η πιθανή επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ενδέχεται να προκαλέσει παρατεταμένη πολιτική παράλυση, καθώς ο Λευκός Οίκος αναμένεται να επιλέξει τη σύγκρουση μέσω εκτελεστικών διαταγών αντί της συναίνεσης.

Παράλληλα, αναμένεται η ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών για υποθέσεις που αφορούν τους Κούσνερ, Γκίλφοϊλ και Μπάρακ, καθώς και τη δράση της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Η επερχόμενη πολιτική αντιπαράθεση εκτιμάται ότι θα επηρεάσει όχι μόνο τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και τη διεθνή σταθερότητα εν μέσω πολεμικών συρράξεων.

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Οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να σηματοδοτήσουν μια περίοδο έντονων πολιτικών και θεσμικών συγκρούσεων για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δρομολογείται επίσης, η ενδεχόμενη αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών που θα ανοίξει τον δρόμο για έρευνες οι οποίες θα αγγίξουν πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ, μεταξύ των οποίων οι Γκίλφοϊλ, Μπάρακ και Κούσνερ.

Αυτή είναι η βασική εκτίμηση του Έντι Ζεμενίδη, εκτελεστικού διευθυντή των Hellenic American Leadership Council (HALC), μιας δραστήριας ελληνοαμερικανικής οργάνωσης με έδρα το Σικάγο, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ.

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Η ακρίβεια απειλεί το αμερικανικό όνειρο

Ο Έντι Ζεμενίδης τοποθετεί στο επίκεντρο της πολιτικής δυσαρέσκειας την οικονομία και ιδιαίτερα το κόστος ζωής.

Όπως εξηγεί, η κυβέρνηση Μπάιντεν υποτίμησε την πληθωριστική κρίση, γεγονός που συνέβαλε στην εκλογική επιστροφή Τραμπ. Σήμερα, κατά την εκτίμησή του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ανάλογο λάθος, επιχειρώντας να υποβαθμίσει την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά.

«Ζούμε την πρώτη γενιά που δεν πιστεύει πλέον στο αμερικανικό όνειρο», επισημαίνει, περιγράφοντας την ανασφάλεια των οικογενειών για το μέλλον των παιδιών τους.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, το 65% των οικογενειών αδυνατεί να αγοράσει κατοικία αξίας 300.000 δολαρίων, ποσό που στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις δεν εξασφαλίζει απαραίτητα μια αξιοπρεπή κατοικία.

Τι θα συμβεί αν αλλάξουν οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο

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Ο Ζεμενίδης θεωρεί ότι η οικονομική δυσαρέσκεια δημιουργεί σοβαρή πολιτική πίεση στους Ρεπουμπλικανούς.

Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η συνύπαρξη ενός προέδρου με αντίπαλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο.

Ο Μπιλ Κλίντον, μετά τις εκλογές του 1994, συνεργάστηκε με Ρεπουμπλικανούς, ενώ ανάλογες συνθήκες αντιμετώπισαν ο Μπαράκ Ομπάμα και ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη θητεία του.

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Το καθοριστικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο ποιος θα ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία, αλλά πώς θα αντιδράσει ο Λευκός Οίκος.

«Φοβάμαι δύο χρόνια πολιτικής παράλυσης»

Ο ομογενής παράγοντας περιγράφει δύο διαφορετικούς δρόμους.

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Ο πρώτος είναι η αναζήτηση συναινέσεων με τους Δημοκρατικούς, κατά το παράδειγμα Κλίντον. Ο δεύτερος είναι η επιμονή του Τραμπ στη διακυβέρνηση μέσω εκτελεστικών διαταγών και η όξυνση της αντιπαράθεσης με το Κογκρέσο.

Ο ίδιος θεωρεί πιθανότερη τη δεύτερη στάση.

«Φοβάμαι ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε πολλή πολιτική παράλυση», δηλώνει, χρησιμοποιώντας τον αμερικανικό όρο gridlock.

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Προειδοποιεί μάλιστα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει συνέπειες πέρα από τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο διεθνών πολεμικών συγκρούσεων και οικονομικής αβεβαιότητας.

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Έρευνες για Γκίλφοϊλ, Μπάρακ, ICE και Κούσνερ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμησή του για την ενεργοποίηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Κογκρέσου, εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής ή κρίσιμων επιτροπών.

Ο Ζεμενίδης εκτιμά ότι θα τεθούν υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο υποθέσεις που αφορούν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τον Τομ Μπάρακ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Ρίτσαρντ Γκρενέλ.

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Αναφέρεται επίσης σε πιθανές έρευνες για τη δράση της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE στις αμερικανικές πόλεις.

Στη συζήτηση με τον Τέρενς Κουίκ επισημαίνεται ακόμη ότι το ενδιαφέρον ενδέχεται να επεκταθεί στις διπλωματικές αποστολές στην Άγκυρα, στη Ρώμη και στο Παρίσι, καθώς και στις δραστηριότητες προσώπων με οικογενειακές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η επόμενη ημέρα για τον Τραμπ

Το συμπέρασμα του Έντι Ζεμενίδη είναι ότι οι ενδιάμεσες εκλογές δεν θα κρίνουν απλώς την κοινοβουλευτική ισορροπία.

Θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κληθεί να κυβερνήσει ο Τραμπ κατά το υπόλοιπο της θητείας του.

Και, όπως προειδοποιεί, το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο δεν αφορά μόνο την αμερικανική πολιτική σκηνή, αλλά και τη διεθνή σταθερότητα.