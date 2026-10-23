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Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζουν την κόντρα τους, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κατηγορεί τον αστέρα των Φιλαδέλφεια 76ερς για ασέβεια κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, στην πρεμιέρα της ομάδας στη φετινή σεζόν του NBA.

«Ο Λεμπρόν Τζέιμς δείχνει ασέβεια προς τη χώρα μας ενώ ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα βίντεο με τον 41χρονο μπασκετμπολίστα κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του αμερικανικού εθνικού ύμνου.

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Στο βίντεο, ο Τζέιμς φαίνεται να κινείται αντί να παραμένει ακίνητος, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από το σχόλιο «ο Λεμπρόν κάνει τις κινήσεις του για το γκολφ».

LeBron James responds to Donald Trump taking shots at him with a BRUTAL one liner:



“Slow news day at the office, you know.” pic.twitter.com/Y4Qa0lHD6a October 23, 2026

Ο βετεράνος σούπερ σταρ του NBA απάντησε με χιούμορ μετά τη νίκη των Σίξερς επί των Καβαλίερς, υποβαθμίζοντας την επίθεση του Αμερικανού προέδρου.

«Είναι μια μέρα με ελάχιστες ειδήσεις στο γραφείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο «Βασιλιάς», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Τραμπ επέλεξε να ασχοληθεί μαζί του προκειμένου να τραβήξει ξανά την προσοχή της δημοσιότητας.