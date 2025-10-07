Ο Λεμπρόν Τζέιμς με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram έκανε τρομερή ντρίμπλα στους θαυμαστές του, βάζοντας τέλος στα σενάρια για απόσυρση από τα μπασκετικά παρκέ.



Την Δευτέρα (6/10), μια αινιγματική ανάρτηση από τον Λεμπρόν Τζέιμς προκάλεσε καταιγισμό από σενάρια και προβληματισμό στους θαυμαστές του. Πιο συγκεκριμένα, στην χθεσινή του ανάρτηση, ο Λεμπρόν ενημέρωνε τον κόσμο για μία σημαντική απόφαση, που αρκετοί την συνέδεσαν με το μεγάλο φινάλε στην μπασκετική του καριέρα.

Ο Αμερικανός αστέρας ανέβασε βίντεο και έγραψε «η απόφαση όλων των αποφάσεων», φέρνοντας στο μυαλό όλων την περίφημη Decision του 2010. Τότε ο ΛεΜπρόν είχε ανακοινώσει με ζωντανή σύνδεση μέσω ESPN πως «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι».

Τελικά όλα αυτά αποδείχθηκαν απλώς φήμες ή αν θέλετε τέχνασμα από τον «Βασιλιά» προκειμένου να τραβήξει την προσοχή. Όπως ανακοίνωσε άλλωστε μέσω Instagram, η νέα του συνεργασία με την εταιρεία κονιάκ Hennessy είναι πλέον γεγονός.