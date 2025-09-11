Λίγες μέρες προτού ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, ο «Βασιλιάς» Λεμπρόν Τζέιμς βρέθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα.

Ο 40χρονος μπασκετμπολίστας διάλεξε για ακόμη μια φορά τη χώρα μας, για να περάσει μέρος των διακοπών του.

Όπως αναφέρει η σελίδα Kerkyrasimera, ο Τζέιμς επέλεξε ένα γνωστό εστιατόριο του νησιού για να δειπνίσει και όπως είναι φυσιολογικό, κέντρισε όλα τα βλέμματα.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν έχασαν την ευκαιρία να ζητήσουν ένα αυτόγραφο ή να φωτογραφηθούν με τον «Βασιλιά».