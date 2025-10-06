Αν και ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την απόσυρση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από την ενεργό δράση, ο «Βασιλιάς» κατάφερε —όπως μόνο αυτός ξέρει— να αναστατώσει τον κόσμο του ΝΒΑ με μια αινιγματική ανάρτηση.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ενημέρωσε μέσω των social media ότι την Τρίτη, στις 19:00, θα προχωρήσει σε μια μεγάλη ανακοίνωση, χωρίς όμως να αποκαλύψει το περιεχόμενό της. Αυτό ήταν αρκετό για να αρχίσουν οι εικασίες: μήπως ήρθε η ώρα της απόσυρσης;

Στο βίντεο που ανάρτησε, έγραψε τη φράση «η απόφαση όλων των αποφάσεων», φέρνοντας αυτόματα στο μυαλό των φιλάθλων την περίφημη “Decision” του 2010. Τότε, με ζωντανή μετάδοση από το ESPN, είχε δηλώσει πως «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι», ενώνοντας δυνάμεις με τους Ντουέιν Γουέιντ και Κρις Μπος. Μαζί κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα, το 2012 και το 2013, αφήνοντας πίσω το Κλίβελαντ.

Πλέον, στα 40 του χρόνια και έπειτα από 23 σεζόν στο ΝΒΑ, ο ΛεΜπρόν ίσως ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία. Ίσως όμως και όχι.

Ό,τι κι αν συμβεί, ένα είναι σίγουρο: ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΝΒΑ, ως ένας από τους 2-3 κορυφαίους όλων των εποχών.

Όλοι πλέον περιμένουν με αγωνία να δουν τι θα ανακοινώσει αύριο…

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025