Η ηθοποιός Κέλι Κέρτις πέθανε το Σάββατο 30 Μαΐου, σε ηλικία 69 ετών. Την απώλεια έκανε γνωστή η μικρότερη αδελφή της, επίσης ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις, στα social media, χωρίς ωστόσο να αναφέρει την αιτία θανάτου.

«Ένα θερμό αλόχα στην μεγαλύτερη αδελφή μου, Κέλι Λι Κέρτις. Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Στο σπίτι της. Μέσα στη φύση. Γαλήνια. Ήταν η πρώτη μου φίλη και η έμπιστή μου σε όλη μου τη ζωή. Ήταν εκθαμβωτικά όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός. Έπαιζε εξαιρετικά χαρτιά, μάζευε χελώνες, αγαπούσε την οικογένειά της, τη φύση, τη μουσική, τα παζάρια με τα μεταχειρισμένα, τα ταξίδια, το Facebook και το Pokémon Go […] Η Κέλι συνήθιζε να κλείνει κάθε μήνυμα ή αποχαιρετισμό με μια ουγγρική ευχή: “Isten Veled”, δηλαδή “Ο Θεός μαζί σου”. Isten Veled στην αδελφή μου του ήλιου και του φεγγαριού, την Τάι μου. Θα σε ξανασυναντήσω», γράφει μεταξύ άλλων η Τζέιμι Λι Κέρτις.

Κόρη του Τόνι Κέρτις και της Τζάνετ Λι -εμβληματικής πρωταγωνίστριας της ταινίας «Ψυχώ»-, η Κέλι γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα στις 17 Ιουνίου 1956 και έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε ηλικία μόλις δύο ετών στην ταινία δράσης «The Vikings» το 1958, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι γονείς της.

Εμφανίστηκε με την μικρότερη αδελφή της στην κωμωδία «Trading Places» (1983) και συνεργάστηκε μαζί της στις ταινίες «Freaky Friday», «Christmas With the Kranks» και «You Again».

Πρωταγωνίστησε στην πρώτη σεζόν της σειράς «The Sentinel» (1996-99), ενώ εμφανίστηκε επίσης σε επεισόδια των «The Equalizer», «Kojak», «Star Trek: Deep Space Nine», «Judging Amy». Πέραν της υποκριτικής, είχε σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων.

Οι τελευταίες δουλειές της ήταν πίσω από την κάμερα. Είχε σκηνοθετήσει δύο ντοκιμαντέρ, το «Marby Jets Are Go» (2018), που κατέγραφε τις επιτυχίες και τις δυσκολίες μιας σχολικής ομάδας στίβου στην Αυστραλία και το «Curling in Stanley» (2019) για το πρώτο στην ιστορία τουρνουά κέρλινγκ «Sawtooth Outdoor Bonspiel» στο Αϊνταχο.

Με πληροφορίες από Variety