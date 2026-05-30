Η έξοδος των εκδρομέων και η αυξημένη κίνηση στους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας φέρνουν στο προσκήνιο μία από τις παραβάσεις ΚΟΚ που οι Αρχές έχουν θέσει στο στόχαστρο, καθώς συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Με τον αναθεωρημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να προβλέπει πλέον αυστηρότερες ποινές για σειρά επικίνδυνων συμπεριφορών πίσω από το τιμόνι, η Τροχαία εντείνει τους ελέγχους σε Εθνική και Αττική Οδό, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων μετακινήσεων. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με ιδιαίτερα «βαριές» κυρώσεις, που περιλαμβάνουν υψηλά χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ανάμεσα στις πρακτικές που εξακολουθούν να καταγράφονται συχνά είναι η παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από οδηγούς που επιχειρούν να παρακάμψουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, μια ενέργεια που μπορεί να εμποδίσει τη διέλευση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων υπηρεσιών άμεσης επέμβασης όταν κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο.

Για τον λόγο αυτό, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 33, παράγραφος 9) προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες, καθώς η παράβαση εντάσσεται στην κατηγορία Σ, που αφορά αντικοινωνική οδική συμπεριφορά. Ωστόσο, οι κυρώσεις δεν σταματούν εκεί, αφού ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ακόμη αυστηρότερες ποινές σε περίπτωση που η παράνομη χρήση της ΛΕΑ δημιουργήσει πραγματικό κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός που κινείται παράνομα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης κινδυνεύει με φυλάκιση έως τρία έτη, εφόσον από την πράξη του μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα. Αν υπάρξει κίνδυνος για άνθρωπο, η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ενώ σε περίπτωση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης ή ζημιάς σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ο δράστης απειλείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.

Αν η παράνομη κίνηση στη ΛΕΑ έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο, η ποινή ανεβαίνει σε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, ενώ σε περίπτωση θανάτου μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Σε ό,τι αφορά το διοικητικό σκέλος, πέρα από το βασικό πρόστιμο των 150 ευρώ και την αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες, υπάρχει πρόβλεψη και για υποτροπή. Αν ο ίδιος οδηγός επαναλάβει την παράβαση, το πρόστιμο μπορεί να εκτοξευθεί στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης να φτάσει τις 180 ημέρες.

Αν, τέλος, υποπέσει στην ίδια παράβαση για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια από τη δεύτερη, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμά του για έναν ολόκληρο χρόνο.