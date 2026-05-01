Με ταχύτητα 124 χιλιομέτρων την ώρα φέρεται να κινούνταν 38χρονος οδηγός στο Αλιβέρι, σε σημείο όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 χλμ./ώρα. Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, στην 46η χιλιομετρική θέση της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Λεπούρων, στην ευθεία του κάμπου Αλιβερίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο 38χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 124 χλμ./ώρα, δηλαδή 74 χλμ./ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Το σημείο βρίσκεται λίγα μέτρα πριν από την περιοχή όπου είχε σημειωθεί πρόσφατα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο.

Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Τι προβλέπεται για την υπέρβαση ταχύτητας

Η υπόθεση υπενθυμίζει την κλιμάκωση των προστίμων και των διοικητικών μέτρων που προβλέπονται για την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Για υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα πάνω από το όριο, το πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ, χωρίς να προβλέπεται πρόσθετο διοικητικό μέτρο.

Για υπέρβαση πάνω από 20 και έως 30 χλμ./ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, ωστόσο προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Για υπέρβαση πάνω από 30 και έως 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 350 ευρώ, με αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Για υπέρβαση πάνω από 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο φτάνει τα 700 ευρώ και προβλέπεται επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση που η ταχύτητα υπερβαίνει τα 200 χλμ./ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και επιβάλλεται επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Στην περίπτωση του Αλιβερίου, εφόσον ο οδηγός καταγράφηκε με 124 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 50, η υπέρβαση είναι 74 χλμ./ώρα. Αυτό σημαίνει ότι εμπίπτει στην κατηγορία της υπέρβασης άνω των 50 χλμ./ώρα.

Η ταχύτητα δεν είναι «απλή παράβαση»

Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων. Σε δρόμους με όριο 50 χλμ./ώρα, η κίνηση με ταχύτητα υπερδιπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου μειώνει δραματικά τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού και αυξάνει σημαντικά τη σφοδρότητα μιας πιθανής σύγκρουσης.

Το περιστατικό στο Αλιβέρι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς σημειώθηκε κοντά σε σημείο όπου η τοπική κοινωνία έχει ήδη θρηνήσει ένα νέο παιδί στην άσφαλτο.

Η τήρηση των ορίων ταχύτητας δεν είναι μια τυπική υποχρέωση απέναντι στον ΚΟΚ. Είναι ζήτημα οδικής ασφάλειας και, τελικά, προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

