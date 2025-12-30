Σε διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών οφείλεται το επεισόδιο με πυροβολισμούς στον οικισμό των Ρομά στο Αλιβέρι το απόγευμα της Τρίτης, με τον δράστη να έχει διαφύγει και με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.

Νεότερες πληροφορίες από το taxydromos.gr αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τραυματισμός, όπως αρχικά είχε ειπωθεί στους αστυνομικούς από περίοικους της περιοχής.

Το επεισόδιο σχετίζεται με διαφορές που φέρεται να έχουν δύο οικογένειες στον οικισμό.

Ήταν λίγο πριν τις 5 το απόγευμα όταν στον οικισμό άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί και όλοι βγήκαν στον δρόμο. Στον οικισμό εκείνη την ώρα βρισκόταν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη που προκλήθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ, πιθανότατα από ρευματοκλοπή, με αποτέλεσμα από τις παραμονές Χριστουγέννων μέχρι σήμερα ο οικισμός να αντιμετωπίζει προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Αρχικά πίστεψαν όλοι ότι το επεισόδιο αφορούσε το θέμα της ρευματοκλοπής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας Ρομά από τη μία οικογένεια άρπαξε μία καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, με την άλλη οικογένεια να απαντά, πετώντας διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού.

Ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών, σύμφωνα με κάποιους κατοίκους του οικισμού αρχικά επιχείρησε να κρυφτεί σε μπακάλικο που λειτουργεί στον οικισμό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στον οικισμό αυτή την ώρα παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.