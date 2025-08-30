Ανείπωτη θλίψη έχει σκεπάσει την Εύβοια μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αλιβέρι, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ στην Εθνική Οδό Χαλκίδας–Λέπουρων.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε ακαριαία τη ζωή του ένας 45χρονος, πατέρας τριών παιδιών, ενώ η 41χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε τελικά τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά. Η αδελφή του 45χρονου, η δημοσιογράφος Μαρία Καράπα, αποχαιρέτησε τον αδελφό και τη νύφη της με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα:

«Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα».

Η κηδεία τους θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.