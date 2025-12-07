Τρόμος για ψαρά στο Αλιβέρι, ο οποίος, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας στη θάλασσα, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα φοβερό θέαμα.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το evima.gr, ο επαγγελματίας αλιέας εντόπισε έναν καρχαρία Μακό (Isurus oxyrinchus) στα δίχτυα του, ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ταχύτερα είδη καρχαρία στον κόσμο.

Πηγή φωτό: evima.gr

Το περιστατικό συνέβη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ακτής Νηρέα και των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ, προκαλώντας αίσθηση στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας.

Παρότι η παρουσία τέτοιων ειδών στα ελληνικά νερά δεν είναι συχνό φαινόμενο, οι αρχές και οι γνώστες της θάλασσας καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα και προσοχή.

Η τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ το περιστατικό έχει ήδη ανοίξει συζήτηση γύρω από την ανάγκη για καλύτερη επιτήρηση των παραλιών, ειδικά στις περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση θαλάσσιων αρπακτικών.