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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Αλιβερίου στην Εύβοια, όταν απορριμματοφόρο που ήταν σταματημένο σε εργοτάξιο δίπλα από σούπερ μάρκετ έπιασε φωτιά.

Η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα για να σβήσει τη φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας σήμερα το μεσημέρι (8/6/2026), αφού φλόγες έβγαιναν από το μπροστινό μέρος του οχήματος.

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Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της Π.Υ. Αλιβερίου που κατάφεραν και έσβησαν την φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα οχήματα με ανυπολόγιστες συνέπειες.