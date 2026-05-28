Πριν από μερικές εβδομάδες, σε μία ήσυχη και αρκετά αραιοκατοικημένη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας σταμάτησε ακριβώς έξω από το σπίτι που βρισκόμουν και ο λόγος ήταν συγκεκριμένος: Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμιο στο πλαίσιο του νέου ΚΟΚ.

Πρόκειται για ένα μέτρο που προβλέπεται από τον νέο, αυστηροποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και που στην υπόλοιπη Ευρώπη θεωρείται μάλλον δεδομένο, ότι δεν επιτρέπεται να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου όπου βρεις και όπου σε βολέψει. Γενικότερα, σωστά ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυξημένα πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και αυστηρότερες ποινές σε περίπτωση υποτροπής.

Αυτό ισχύει τόσο για το παράνομο παρκάρισμα, όσο και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, για υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και όποια άλλη παράβαση του ΚΟΚ συνηθίζει να κάνει ο Έλληνας οδηγός. Ας γίνουμε όμως Ευρώπη και σε όλα τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον στα βασικά: Τον μισθό, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ακρίβεια, την στέγαση.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται πολύ σωστά. Ωστόσο, με την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, είναι ακόμα ένα «πρόβλημα» για την τσέπη του Έλληνα πολίτη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό «παλεύει» για την επιβίωσή του.

Υπάρχει και η άλλη οπτική, ότι δηλαδή «ας πρόσεχε» που έτρεχε ή που πάρκαρε παράνομα. Αυτό όμως από μόνο του δεν πρέπει να του στερεί το δικαίωμα να πληρώσει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε χωρίς να στερηθεί κάτι άλλο, ζωτικής ενδεχομένως σημασίας. Διότι ο Έλληνας οδηγός θα το πληρώσει το πρόστιμο, ωστόσο θα πάει πίσω ο λογαριασμός του ρεύματος ή το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 27.5% του πληθυσμού βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση το 2025.

Παράλληλα, οι Έλληνες είναι οι μόνο Ευρωπαίοι που ξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν. Η οικονομική κρίση και η ακρίβεια εξαφανίζει το μεγαλύτερο μέρος – αν όχι όλο το μέρος των όποιων αποταμιεύσεων είχαν κάποτε οι Έλληνες.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα καθαρά ποσοστά αποταμίευσης των νοικοκυριών ποικίλλουν σημαντικά σε όλη την Ευρώπη. Το 2024 και το 2025, κυμαίνονται από -9,3% στην Ελλάδα έως 14,7% στη Σουηδία και την Ουγγαρία, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 8,1%.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα σε αρνητικό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ξόδεψαν περισσότερα από το καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους, είτε αντλώντας από συσσωρευμένες αποταμιεύσεις είτε δανειζόμενοι για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους.

Ας μην πιάσουμε καλύτερα το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Αφορά σχεδόν όλους τους πολίτες – φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα – αλλά οι τιμές «ζαλίζουν» και εξακολουθούν να σκαρφαλώνουν προς τα πάνω. Όπως και τα πρόστιμα της Τροχαίας.