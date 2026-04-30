Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 27,5% του πληθυσμού βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Σε επίπεδο ΕΕ, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι – δηλαδή το 20,9% του συνολικού πληθυσμού – βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (δείκτης AROPE). Πρόκειται για άτομα που ζουν σε νοικοκυριά τα οποία αντιμετωπίζουν τουλάχιστον έναν από τους τρεις σχετικούς κινδύνους: κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά περίπου 600.000 άτομα (από 93,3 εκατομμύρια ή 21,0% του πληθυσμού).

Η εικόνα στην Ευρώπη παραμένει έντονα άνιση. Τα υψηλότερα ποσοστά του δείκτη καταγράφονται στη Βουλγαρία (29,0%), στην Ελλάδα (27,5%) και στη Ρουμανία (27,4%), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική πίεση που δέχονται οικονομίες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Τσεχία (11,5%), στην Πολωνία (15,0%) και στη Σλοβενία (15,5%), αποτυπώνοντας σημαντικές αποκλίσεις εντός της Ένωσης.

Τα στοιχεία της Eurostat φωτίζουν και το προφίλ των πιο ευάλωτων ομάδων. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος για τις γυναίκες (21,9%) σε σύγκριση με τους άνδρες (19,8%), ενώ οι νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει η κατάσταση απασχόλησης: το ποσοστό για τους απασχολούμενους διαμορφώνεται στο 10,9%, ενώ εκτοξεύεται στο 66,3% για τους ανέργους. Παράλληλα, το 22,1% των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Παρά τη μικρή συνολική μείωση σε επίπεδο ΕΕ, τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η κοινωνική σύγκλιση παραμένει ζητούμενο, με χώρες όπως η Ελλάδα να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.