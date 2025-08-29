Μία νέα αρνητική πρωτιά φέρνει στο προσκήνιο για την χώρα μας έρευνα από την Eurostat, η οποία αποκαλύπτει ότι ένας στους τέσσερις Έλληνες άνω των 16 ετών δεν μπόρεσε να καλύψει τις οδοντιατρικές του ανάγκες μέσα στο 2024.

Η νέα έρευνα από την Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα πρωταθλήτρια στη λίστα με της χώρες που βρίσκονται εντός της ΕΕ. Από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 27,1% των Ελλήνων που χρειάστηκε να πάει στον οδοντίατρο, μέσα στο 2024, δεν τα κατάφερε.

Advertisement

Advertisement

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 6,3%, ενώ όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες, στη δεύτερη θέση πίσω από την Ελλάδα βρίσκεται η Λετονία (16,5%) και στην τρίτη θέση η Ρουμανία (16,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται σε Μάλτα (0,4%), Γερμανία (0,9%) και Κροατία (1,1%).

Σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat, οι ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες οφείλονται σε οικονομικούς λόγους, στις λίστες αναμονής, καθώς και στην απόσταση που καλείται κάποιος να διανύσει για να έχει πρόσβαση στο οδοντιατρείο. Οι βασικότεροι λόγοι είναι οι πρώτοι δύο, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα.

Ακόμα χειρότερα είναι τα στοιχεία που αφορούν τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς το 13,7% των ερωτηθέντων στην Ευρώπη δήλωσε ότι δεν κάλυψε τις ανάγκες του για οδοντιατρική περίθαλψη το 2024.

Ένας στους δύο Έλληνες που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας δεν κάλυψε τις οδοντιατρικές του ανάγκες

Οι σημαντικότερες διαφορές παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία, όπου το 43,5% των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας δήλωσαν ανεκπλήρωτες οδοντιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με το 12,6% που δήλωσαν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο. Πρόκειται για μια διαφορά 30,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες πολίτες που δήλωσαν ότι διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και ανέφεραν ανεκπλήρωτες οδοντριατρικές ανάγκες, ανέρχονται σε 52,8%, σε σύγκριση με το 22,7% των ατόμων που δήλωσαν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο, μια διαφορά 30,1 ποσοστιαίων μονάδων.