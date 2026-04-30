Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα φτάνοντας το 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι στο 3%.

Με πρωταγωνιστή τις τιμές του πετρελαίου ο πληθωρισμός τον Απρίλιο κατέγραψε ανησυχητικά ανοδικές τάσεις, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης της ενέργειας στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 21,9% τον Απρίλιο από 7,7% τον Μάρτιο.

Advertisement

Advertisement

Διπλάσια η αύξηση σε ενέργεια και τρόφιμα στην Ελλάδα από την ΕΕ

Στην Ευρωζώνη ο δείκτης της ενέργειας διαμορφώθηκε στο 10,9%, ενώ οι αυξήσεις στην Ελλάδα επεκτείνονται και στα τρόφιμα, όπου κατέγραψαν αύξηση τον Απρίλιο κατά 4,1% από 3,7% τον Μάρτιο, όταν στην Ευρωζώνη έφτασαν στο 2,5%.

Ωστόσο, με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι αυξήσεις στο κόστος των υπηρεσιών που έπεσε ο δείκτης, στο 3,9% από 3,8% τον Μάρτιο, ενώ στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 3%.