Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην παγκόσμια οικονομία έχουν πλέον ξεπεράσει το στάδιο της πρόβλεψης. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαπραγματεύεται εδώ και σχεδόν ένα μήνα πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι, υπερβαίνοντας ακόμα και το δυσμενές σενάριο που είχε ενσωματωθεί στον ελληνικό προϋπολογισμό για το 2026. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη αναθεωρήσει τις προβλέψεις της, τοποθετώντας την ανάπτυξη στο 1,9% και τον πληθωρισμό στο 3,1%.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανέβει κατά 70% στο φυσικό αέριο και κατά 60% στο πετρέλαιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώρησε σε υποβάθμιση των προβλέψεων για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% για το 2026, κάνοντας λόγο για «παγκόσμιο, αλλά ασύμμετρο σοκ».

Οι αλυσιδωτές αυξήσεις έχουν ήδη περάσει στην πραγματική οικονομία. Τα λιπάσματα, τα τρόφιμα, η ηλεκτρική ενέργεια και πλέον οι αεροπορικές μετακινήσεις καταγράφουν πίεση στις τιμές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, έχει αφήσει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο επιβολής δελτίου καυσίμων.

Στον κλάδο των αερομεταφορών, οι τιμές του jet fuel έχουν διπλασιαστεί. Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη ανεβάζουν τιμές σε νέες κρατήσεις και ακυρώνουν δρομολόγια. Σε αυτό το περιβάλλον, εμφανίστηκε και το πρώτο κρούσμα εταιρείας που ζητά επιπλέον χρέωση καυσίμων σε ήδη κλεισμένα εισιτήρια.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του αεροπορικού site Simple Flying, που αναπαρήχθη από Fox News Digital και Daily Mail, η ισπανική low-cost Volotea εφαρμόζει από τις 16 Μαρτίου 2026 ρήτρα υπό την ονομασία «Fair Travel Promise», βάσει της οποίας επτά ημέρες πριν την αναχώρηση εξετάζει τις τιμές των καυσίμων και προσαρμόζει ανάλογα την τιμή του εισιτηρίου. Η χρέωση κυμαίνεται έως και τα 14 ευρώ ανά επιβάτη, ανά πτήση, σύμφωνα με στοιχεία της Euro Weekly News. Όπως επισημαίνει το ταξιδιωτικό blog Wego, η πρακτική εγείρει ερωτηματικά ως προς τη συμβατότητα της με τον Κανονισμό 1008/2008, ο οποίος υποχρεώνει τις αεροπορικές να γνωστοποιούν τη τελική τιμή κατά τη κράτηση.

Σε ελληνικό επίπεδο, η εικόνα διαφοροποιείται θετικά χάρη στη στρατηγική της SKY express. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διατηρεί σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων της, επιλέγοντας συνειδητά να απορροφήσει η ίδια το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση αυτή βασίζεται στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και στη δυναμική πορεία του πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να καλύπτει τις πιέσεις της αγοράς, στηρίζοντας έμπρακτα τους επιβάτες της και διασφαλίζοντας προσιτές μετακινήσεις.

Από την πλευρά της, η Aegean Airlines ανακοίνωσε δημόσια τον Μάρτιο αύξηση 7-8% στις τιμές των εισιτηρίων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι 3,6 εκατομμύρια επιβάτες που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια δεν επηρεάζονται από την αύξηση.

Πηγές: Simple Flying, Fox News Digital, Daily Mail, Euro Weekly News, Wego Travel Blog