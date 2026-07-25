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Ο αθλητής δήλωσε πως η απόφαση για τη συνέχιση της καριέρας του βασίστηκε στην επιθυμία του για την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Οκτώ παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού θα εισπράξουν υψηλότερες ετήσιες αποδοχές από τον Αμερικανό σούπερ σταρ τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στη λίστα των υψηλόμισθων αθλητών περιλαμβάνονται παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Σάσα Βεζένκοβ, ο Εβάν Φουρνιέ και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Η οικονομική αυτή διαφορά αναδεικνύει την αυξημένη επενδυτική δυναμική των δύο ελληνικών ομάδων στην ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση.

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Το νέο συμβόλαιο του ΛεΜπρόν Τζέιμς με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς έχει προκαλέσει αίσθηση, όχι μόνο λόγω της ιστορικής μετακίνησής του, αλλά και εξαιτίας των οικονομικών του απολαβών. Παρότι πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA, οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του θα είναι χαμηλότερες από εκείνες αρκετών αστέρων της EuroLeague.

Ο «βασιλιάς» συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας περίπου 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι καθαρές ετήσιες απολαβές του υπολογίζονται κοντά στα 2,2 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 4,4 εκατομμύρια για τα δύο χρόνια της συμφωνίας.

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Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι συνολικά οκτώ παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αναμένεται να εισπράξουν περισσότερα χρήματα ανά σεζόν από τον ΛεΜπρόν. Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά για να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν κορυφαίους αθλητές, με τα συμβόλαια αρκετών εξ αυτών να ξεπερνούν τις ετήσιες απολαβές του Αμερικανού σούπερ σταρ.

Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η EuroLeague, αλλά και την οικονομική ισχύ των δύο «αιωνίων», οι οποίοι συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στις μεταγραφές και να προσφέρουν συμβόλαια που συγκαταλέγονται στα υψηλότερα της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης.

Οι 8 παίκτες Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού

Η οικονομική ισχύς των δύο «αιωνίων» συνεχίζει να αποτυπώνεται και στα συμβόλαια των κορυφαίων παικτών τους, καθώς οκτώ αστέρες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού συγκαταλέγονται στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης, με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν ακόμη και εκείνες του ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη σεζόν 2026-27.

Στην κορυφή της λίστας για τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα λάβει 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της EuroLeague.

Ακολουθούν με ετήσιες απολαβές 4 εκατομμυρίων ευρώ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που αποκτήθηκε ως MVP της EuroLeague, και το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος διεθνής υπέγραψε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση του «τριφυλλιού» να επενδύσει σε παίκτες πρώτης γραμμής.

Στη λίστα βρίσκεται και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, εξασφαλίζοντας ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

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Αντίστοιχα, στον Ολυμπιακό ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης είναι ο Σάσα Βεζένκοβ, με συμβόλαιο που προβλέπει 3,7 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αμείβεται με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ακολουθεί ο Γιαν Μοντέρο, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρόλευκων», με τον Δομινικανό γκαρντ να εισπράττει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Την οκτάδα συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό με συμβόλαιο που του αποφέρει 2,3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, διατηρώντας τον Σέρβο σέντερ ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους ψηλούς της διοργάνωσης.

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ΛεΜπρον Τζέιμς: «Πίστευα ότι έπαιξα το τελευταίο μου παιχνίδι»

Η απόφαση του ΛεΜπρον Τζέιμς να αγωνιστεί στους Σίξερς έβαλε τέλος σ’ ένα σίριαλ που είχε καθηλώσει όλο το ΝΒΑ το τελευταίο διάστημα! Ο σούπερ σταρ και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, πρώτα έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφεια και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» εξηγώντας την απόφαση του.



Επισήμανε πως σκέφτονταν να τελειώσει την καριέρα του στο φινάλε της σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά εξήγησε πως θέλει να συνεχίσει να παλεύει και μαζί με τους νέους του συμπαίκτες να παλέψει για ένα ακόμη πρωτάθλημα.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

Η ανάρτηση του Λεμπρόν Τζέιμς:



«Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη Τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω.



Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο;



Θέλω ακόμα να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμα να δουλεύω. Θέλω ακόμα να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμα να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συναίσθημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος.



Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia 76ers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά.



Σας ευχαριστώ, Λος Άντζελες. Μαϊάμι, θα σας αγαπώ για πάντα, και το Νορθίστ Οχάιο θα είναι πάντα το σπίτι μου!».

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