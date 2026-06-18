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Ο Κέβιν Χαρτ επέλεξε φέτος τη Σαντορίνη για τις καλοκαιρινές του διακοπές, μη χάνοντας την ευκαιρία να ανοίξει beef με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Αφορμή στάθηκε το βίντεο του σούπερ σταρ του ΝΒΑ να παίζει γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στην Ιταλία.

Διακοπές στη Σαντορίνη και… απειλές στον Λεμπρόν Τζέιμς

«Θεώρησέ το απειλή αυτό Λεμπρόν Τζέιμς. Είμαι στο κατόπι σου. Και ξέρεις σε τι αναφέρομαι: σε αυτό το μπαστούνι και αυτή τη μπάλα του γκολφ. Νόμισες ότι θα φύγω και δεν θα ασχοληθώ. Έστησα εγκατάσταση για να προπονηθώ και όταν επιστρέψω να σε σκίσω. Αυτή είναι απειλή, σκύλα» ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

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Ωστόσο δεν ήταν όλες οι στιγμές στην Ελλάδα τόσο έντονες για τον Χαρτ, ο οποίος ταξιδεύει μαζί με τη σύζυγό του, τον ράπερ Ludacris και τη γυναίκα του.

Οι δύο Αμερικανοί που είναι και καλοί φίλοι, μαζί με τις συντρόφους τους γευμάτισαν σε εστιατόριο στην Αγία Άννα που φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα του και το προτιμούν οι σταρ που επισκέπτονται την Μύκονο.

Το 2015, το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στην λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πλανήτη. Ο Κέβιν Χαρτ είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 την Μύκονο και είχε προκαλέσει αίσθηση με το φιλοδώρημα των €37.000 που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στο Nammos.

Αναφορικά με τον ράπερ Ludacris, οι διακοπές τους είχαν πολλές στιγμές απόλαυσης σε εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα.

«Η Ελλάδα μου πάει» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ludacris.

Ο Christopher Brian Bridges, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Ludacris διαθέτει πάνω από 35 επιτυχίες που έχουν μπει στο chart Billboard Hot 100. Έχει κυκλοφορήσει πολυάριθμα προσωπικά κομμάτια, ενώ έχει κάνει και εξαιρετικά επιτυχημένες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Justin Bieber, η Fergie και ο DJ Khaled.