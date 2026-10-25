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Η συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στο Σενζέν της Κίνας.

Παράλληλα, εξετάζεται η διεξαγωγή μιας διερευνητικής συνάντησης με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Μόσχα έχει λάβει επίσημη πρόσκληση για τη συμμετοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.

Η οριστική απόφαση για το ταξίδι του Ρώσου προέδρου στις ΗΠΑ θα εξαρτηθεί άμεσα από τα αποτελέσματα των διπλωματικών επαφών που θα προηγηθούν τον Νοέμβριο.

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Σε τροχιά προετοιμασίας βρίσκεται μια τριμερής σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το πρωί της Κυριακής ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ρωσίας, «Vesti», ο Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση σε επίπεδο ηγετών. «Αυτή τη στιγμή, μπορώ ήδη να δηλώσω με βεβαιότητα ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είναι κατ’ αρχήν έτοιμες να τη διοργανώσουν, και οι προετοιμασίες για αυτήν έχουν ήδη ξεκινήσει», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

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Σύμφωνα με τον ανώτερο σύμβουλο του Κρεμλίνου, η τριμερής σύνοδος κορυφής σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της επικείμενης συνόδου των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18–19 Νοεμβρίου στο Σενζέν της Κίνας.

Παράλληλα, ο Ουσάκοφ αναφέρθηκε και σε άλλες διπλωματικές πρωτοβουλίες, χαρακτηρίζοντας διερευνητική μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία. Όπως εξήγησε, πρόκειται για «συνάντηση για την εκτίμηση των δυνατοτήτων» επίτευξης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για το ουκρανικό.

🇷🇺🇨🇳🇺🇸 POWER PLAY: Preparations are under way for summit between Putin, Xi, and Trump



The three have agreed in principle to meet in Shenzhen during November's APEC summit.



Moscow has also received an invitation to the G20 summit in Miami, but Putin's team insists that hinges on… pic.twitter.com/b19o1WDMAJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 25, 2026

Η APEC θα κρίνει τη συμμετοχή Πούτιν στη G20 στο Μαϊάμι

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο συμμετοχής του Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 (G20), που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, επιβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα έχει λάβει επίσημη πρόσκληση από την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η απόφαση για το ενδεχόμενο ταξίδι του Ρώσου προέδρου στις ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διπλωματικών επαφών και τα αποτελέσματα των συναντήσεων της συνόδου APEC, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Σενζέν της Κίνας.

«Προς το παρόν, συζητάμε για τη σύνοδο κορυφής του Νοεμβρίου στο Σενζέν, αλλά έχουμε λάβει πρόσκληση», δήλωσε ο Ουσάκοφ, αναφερόμενος στη G20.

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Ερωτηθείς εάν η συμμετοχή του Πούτιν στο Μαϊάμι εξαρτάται από την έκβαση της συνάντησης στην Κίνα, απάντησε καταφατικά: «Φυσικά. Αλλά όπως λέω: πρώτα έρχεται ο Νοέμβριος, και μετά ο Δεκέμβριος».

Αντιδράσεις στην Ευρώπη για τις συνομιλίες χωρίς το Κίεβο

Η προοπτική απευθείας επαφών μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς οι σχεδιαζόμενες συνομιλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν χωρίς την άμεση συμμετοχή της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Αρσένι Γιατσένιουκ, προειδοποίησε ότι συμφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Μάλιστα, συνέκρινε μια ενδεχόμενη σύνοδο χωρίς το Κίεβο με τη Συμφωνία του Μονάχου του 1938 και τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945.

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Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ότι καμία συμφωνία που αφορά την κυριαρχία ή τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορεί να συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του Κιέβου.

Παράλληλα, η Κάγια Κάλας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ασκήσει κριτική στις πρωτοβουλίες προσέγγισης του Πούτιν, επικαλούμενες υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και το ένταλμα σύλληψης του Ρώσου προέδρου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου σχετικά με την απέλαση παιδιών από την Ουκρανία.

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