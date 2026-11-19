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Πούτιν επέκρινε την ουκρανική ηγεσία και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την άρνησή τους να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς για τον πόλεμο.

Ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε αισιοδοξία για την προοπτική βελτίωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να συζητήσει τις θέσεις της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τις οποίες ο πρόεδρος χαρακτήρισε απολύτως θεμιτές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε την ανάγκη προσαρμογής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις τρέχουσες διεθνείς συνθήκες και τις σημερινές πραγματικότητες.

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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σενζέν, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνόδου με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

Ο Ρώσος ηγέτης αποτίμησε θετικά το νέο σχήμα συνεργασίας των τριών χωρών, άσκησε κριτική στην ουκρανική ηγεσία και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την προοπτική βελτίωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις τριμερείς συναντήσεις «επιτυχημένες και επίκαιρες», επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ στη διεθνή ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, ο Σι Τζινπίνγκ συνέβαλε στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για μια ανοιχτή συζήτηση, την οποία, όπως είπε, απόλαυσε. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να υπάρξει συνέχεια στις συναντήσεις, σημειώνοντας: «Μόνο ο Θεός ξέρει τι θα συμβεί στη συνέχεια, αλλά θα ήθελα η συνάντηση να συνεχιστεί».

Putin: Security issues in the broadest sense were discussed at the trilateral summit in Shenzhen. https://t.co/INKO1kPsAP — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Αιχμές κατά Κιέβου και Ευρώπης για το ουκρανικό – Ανοιχτός σε συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Ευρώπη «δεν είναι ακόμη έτοιμα για συμβιβασμούς». Κατηγόρησε, επίσης, την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της χρηματοδότησης και στην ανάγκη διεξαγωγής εκλογών.

Στον αντίποδα, δήλωσε πεπεισμένος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί ειλικρινά την επίλυση της σύγκρουσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συζητήσει τις θέσεις της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τις οποίες χαρακτήρισε «θεμιτές».

Putin on Ukraine: Advertisement Kyiv has no incentive to end the fighting and agree to peace because it would then lose its funding. https://t.co/2HACUpLAuv— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Αισιοδοξία για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και αλλαγές στον ΟΗΕ

Ο Πούτιν εξέφρασε την προσδοκία ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η επίτευξη συμφωνιών δεν είναι εύκολη υπόθεση.

«Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ εμπνέει αισιοδοξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι προτιμότερο να υπάρχουν συμφωνίες που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν παρά να μην υπάρχουν καθόλου συμφωνίες».

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Τέλος, αναφέρθηκε και στην ανάγκη προσαρμογής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις σημερινές διεθνείς συνθήκες, τονίζοντας: «Όλοι αναγνωρίζουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει — να προσαρμοστεί το έργο αυτού του παγκόσμιου οργανισμού στις πραγματικότητες του σήμερα».

Putin says he and Trump share common approaches to "civilizational values." https://t.co/S4deKgF0zK — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

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