Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να διατάξει παύση των επιθέσεων στην Ουκρανία αποκλειστικά κατά την ημέρα διεξαγωγής των ουκρανικών προεδρικών εκλογών.

Η ρωσική πλευρά απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εκεχειρία εξήντα ημερών, τονίζοντας ότι επιδιώκει μια συνολική και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο κατηγόρησε το Κίεβο για επιθέσεις σε εκλογικά τμήματα κατά τη διάρκεια πρόσφατων ρωσικών εκλογικών διαδικασιών.

Τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε επιφυλάξεις για την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας ήδη ρωσικές παραβιάσεις της συμφωνίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να δώσει εντολή στις ρωσικές δυνάμεις να μην εξαπολύσουν επιθέσεις στην Ουκρανία, αλλά μόνο για την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη χώρα. Αυτό δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα μιας εκεχειρίας 60 ημερών, την οποία πρότεινε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε να επιτραπεί στη χώρα του να διεξαγάγει προεδρικές εκλογές, λέγοντας ότι επιθυμεί, αντ’ αυτού, μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Advertisement

Advertisement

«Ο πρόεδρος έχει ήδη μιλήσει γι’ αυτό, αλλά σε αυτή την περίπτωση, μπορώ να πω εκ μέρους του με πλήρη ευθύνη ότι εάν πραγματικά θέλουν να διεξαχθούν εκλογές στο Κίεβο, τότε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο ανώτατος διοικητής, θα είναι έτοιμος να εκδώσει εντολές να μην επιτεθούν στην Ουκρανία την ημέρα των εκλογών. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι χρειάζεται 60 ημέρες για να διεξαγάγει εκλογές, ο Πεσκόφ σημείωσε: «Δεν χρειαζόμαστε εκεχειρία. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ειρήνη για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατηγόρησε πάντως το Κίεβο ότι «εξαπέλυσε πρωτοφανείς μαζικές επιθέσεις στη Μόσχα την ημέρα των πρόσφατων εκλογών για τη Δούμα», προσπαθώντας να διαταράξει την εκλογική διαδικασία.

«Η Ουκρανία βομβάρδισε εκλογικά τμήματα. Η Ουκρανία επιτέθηκε και σκότωσε πολλά μέλη των περιφερειακών εκλογικών επιτροπών σε περιοχές της Ρωσίας. Μετά από αυτό, ο πρόεδρος είπε ότι τώρα πρέπει να εξετάσουμε πότε θα επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις», υποστήριξε ο Πεσκόφ.

Η εκεχειρία – μυστήριο

Xθες, ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές.

Ο Ζελένσκι, αν και δήλωσε ότι εξεπλάγη από την ανακοίνωση του Αμερικανού ομολόγου του, ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ.

Παράλληλα, σήμερα προειδοποίησε ότι η Ουκρανία πρόκειται να απαντήσει, εάν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχειρία τον χειμώνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε επίσης ότι υπήρξαν ρωσικές παραβιάσεις της ενεργειακής εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. «Αυτή η ενεργειακή εκεχειρία μπορεί να λειτουργήσει και να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου, εάν οι Αμερικανοί παρέμβουν ουσιαστικά τώρα και διασφαλίσουν ότι οι Ρώσοι θα τη σεβαστούν», δήλωσε.