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Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχειρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι αντ’ αυτού επιθυμεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κρεμλίνο απορρίπτει την ιδέα του Ζελένσκι για εκεχειρία 60 ημερών

«Σας παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης πυρός, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι στην εκπομπή “This Week” του δικτύου ABC.

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The Kremlin has rejected Volodymyr Zelensky’s proposal for a 60-day ceasefire to allow Ukraine to hold presidential elections. Putin’s spokesman Dmitry Peskov said Moscow wanted “not a ceasefire, but lasting peace” and was prepared to do everything possible to achieve it. https://t.co/WILsnaRfNq — KyivPost (@KyivPost) October 12, 2026

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρά μια προσωρινή κατάπαυση πυρός.

«Στο Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν θέλουμε εκεχειρία», είπε ο Πεσκόφ. «Θέλουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε».

Η Ρωσία πιέζει εδώ και καιρό την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές και δηλώνει ότι η αποτυχία της να το πράξει καθιστά τον Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη. Οι εκλογές σε καιρό πολέμου απαγορεύονται με βάση το ουκρανικό δίκαιο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν μια εκεχειρία θα αφορά μόνο τα διυλιστήρια πετρελαίου και πρόσθεσε ότι περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ