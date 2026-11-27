Πυρά Μελόνι σε Ζελένσκι για τις επιθέσεις στη Λιβύη: Θέτετε σε κίνδυνο την ασφάλεια στη Μεσόγειο - Reuters

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με ουκρανική επιχείρηση στη Λιβύη.

Η ιταλική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η επίθεση ουκρανικών δυνάμεων σε ρωσικά πλοία στο λιμάνι της Βεγγάζης παραβίασε την εθνική κυριαρχία της Λιβύης.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τους εταίρους και υποσχέθηκε καλύτερη επικοινωνία στο μέλλον.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε ότι η Ρώμη δεν είχε καμία προηγούμενη ενημέρωση για τα πλήγματα εντός των λιβυκών χωρικών υδάτων.

Η ιταλική πλευρά προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου.

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Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρεται, «η Μελόνι εξέφρασε την ανησυχία της ιταλικής κυβέρνησης για την επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στο λιμάνι της Βεγγάζης». Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, η επιχείρηση αυτή «παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης και κινδυνεύει να προκαλέσει την επέκταση της σύρραξης στη Μεσόγειο».

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What happened? After the attack on the corvette Merkuriy, Russia turned around two convoys carrying military equipment.



One convoy turned back in the Mediterranean Sea. The second, escorted by the Admiral Gorshkov frigate, changed course near the Strait of Sicily and abandoned… pic.twitter.com/G9uoX4Tfqg — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026

Αυστηρό μήνυμα της Μελόνι στον Ζελένσκι για τις επιθέσεις στη Λιβύη

Σε έντονο ύφος φέρεται να τοποθετήθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την επικοινωνία που είχαν με αντικείμενο τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά πλοία στο λιμάνι της Βεγγάζης, στη Λιβύη.

Η Μελόνι εξέφρασε την αντίθεσή της στις συγκεκριμένες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι συνιστούν παραβίαση της κυριαρχίας της Λιβύης και ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια στη Μεσόγειο.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προληπτικό συντονισμό με τους εταίρους.

Διαβεβαίωσε ότι κατανόησε τις ιταλικές ανησυχίες και δεσμεύθηκε ότι θα εγγυάται μια διαρκή και άμεση επικοινωνία και ότι θα μοιράζεται τις πληροφορίες που θα διαθέτει», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ταγιάνι: Ήταν λάθος να παραβιαστεί η εθνική κυριαρχία της Λιβύης

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, γνωστοποίησε ότι η ιταλική κυβέρνηση εξέφρασε στην ουκρανική πλευρά τη διαφωνία της για τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων στη Λιβύη, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου σε άλλα κράτη.

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«Ήταν λάθος να παραβιαστεί η εθνική κυριαρχία της Λιβύης», τόνισε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας και πρόεδρος του δεξιού κόμματος Forza Italia, διαβεβαιώνοντας ότι η Ρώμη δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ουκρανική επιχείρηση.

«Η Ιταλία είχε πλήρη άγνοια για τις προθέσεις του Κιέβου να προχωρήσει σε πλήγματα στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ακόμη και μέσα σε λιμάνι», υπογράμμισε.

Ο Ταγιάνι γνωστοποίησε, επίσης, ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, προκειμένου να του μεταφέρει την ανησυχία της ιταλικής κυβέρνησης και να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της Ρώμης στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης.

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