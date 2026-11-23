Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη- Reuters

Νέα ένταση στη Βαλτική: Ρωσικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με drones – Παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου

Λιβύη: Έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη – Εξετάζεται επίθεση με drones, εμπλοκή της Ουκρανίας «βλέπει» το Axios (εικόνες/βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιθέσεις με ναυτικά drones πραγματοποιήθηκαν εναντίον ρωσικού πλοίου στο λιμάνι της Βεγγάζης και ενός εμπορικού πλοίου στα ανοικτά της πόλης.

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ξεκίνησαν έρευνα σε συνεργασία με τη ρωσική πλευρά για τον εντοπισμό των υπευθύνων των περιστατικών.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια και υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας της Λιβύης.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ανησυχία για την ασφάλεια στη Λιβύη προκαλούν οι επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων, εκ των οποίων το ένα φέρεται να είναι ρωσικό, στο λιμάνι και στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Βεγγάζης. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τα περιστατικά, ενώ παράλληλα τονίζει την ανάγκη να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της χώρας.

Μέχρι στιγμής, καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για τις επιθέσεις. Τα περιστατικά σημειώνονται, ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών ναυτικών και ενεργειακών στόχων, ακόμη και μακριά από τα πεδία των μαχών.

Advertisement

Advertisement

Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night.



The ship was destroyed. pic.twitter.com/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

Footage of a Ukrainian USV slamming into a Russian cargo vessel and exploding off the coast of Benghazi, Libya, this evening. pic.twitter.com/DICnEdMRro November 22, 2026

WATCH: A sea drone, reportedly Ukrainian, slamming into a Russian cargo ship and exploding off the coast of Benghazi, Libya today.



The ship has been identified as sanctioned Russian Ro-Ro vessel Ascalon, which has carried military cargo for Russia and was documented loading… pic.twitter.com/zobmLbeReL — Clash Report (@clashreport) November 22, 2026

Επιθέσεις με ναυτικά drones στη Βεγγάζη

Σύμφωνα με τις αρχές της ανατολικής Λιβύης, το πρώτο περιστατικό αφορούσε ρωσικό πλοίο που δέχθηκε επίθεση μέσα στο λιμάνι της Βεγγάζης. Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερο εμπορικό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στα ανοιχτά της πόλης.

Το υπουργείο Υγείας και οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το δεύτερο πλοίο χτυπήθηκε από θαλάσσια drones που έφεραν εκρηκτικά.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη ζήτησε να πραγματοποιηθεί «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα», ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες των επιθέσεων και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Παράλληλα, εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» της, χωρίς να κατονομάσει κάποια χώρα ως υπεύθυνη.

Advertisement

A Russian warship was struck by a suspected Ukrainian drone at a naval base in Libya’s Benghazi, Libyan officials said. It marked the latest attack in the North African nation tied to the Russia-Ukraine war.



The strike at the Benghazi Naval Base in eastern Libya severely damaged… pic.twitter.com/OJ0jOR8T7z — CBS News (@CBSNews) November 23, 2026

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους – Στο επίκεντρο και η Βεγγάζη

Η Ουκρανία, η οποία δέχεται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιθέσεις εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών στόχων. Βασικός στόχος του Κιέβου είναι ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές που, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου από τη Μόσχα.

Το περασμένο Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Βαλτική Θάλασσα. Παράλληλα, στις αρχές Μαρτίου, πλοίο μεταφοράς μεθανίου βυθίστηκε ανοιχτά της Λιβύης, σε περιστατικό για το οποίο η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία.

Advertisement

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

Όσον αφορά το περιστατικό στη Βεγγάζη, αρχικά λιβυκά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκε έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών. Ωστόσο, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε ότι τα πρώτα ευρήματα έδειξαν πως η έκρηξη σημειώθηκε πάνω σε ρωσικό πλοίο, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι και πιθανότατα δέχθηκε επίθεση από drones.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο είχε προορισμό τη Ρωσία και σταμάτησε στη Βεγγάζη για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Advertisement

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επρόκειτο για τη ρωσική κορβέτα Merkury, η οποία φέρεται να βυθίστηκε.

Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη- Reuters Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη- Reuters Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη- Reuters Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη- Reuters

Οι επιθέσεις με ναυτικά drones και η έρευνα των αρχών

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης διαβεβαίωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθήκες τους δεν υπέστησαν ζημιές και οι δραστηριότητες συνεχίζονταν ομαλά, αφού πυρκαγιά που ξέσπασε κατασβέστηκε και η ασφάλεια αποκαταστάθηκε.

Άρχισε να διενεργείται «έρευνα σε βάθος», σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές, για να εξακριβωθούν οι περιστάσεις της επίθεσης, η προέλευσή της και ποιοι την εξαπέλυσαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Advertisement

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπογράμμισε πως «δεν είναι μέρος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύρραξη εκτός λιβυκών συνόρων.

Advertisement

Για τη δεύτερη επίθεση, το υπουργείο Υγείας ανέφερε πως όλα τα μέλη του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που τραυματίστηκαν δέχθηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσοι είναι οι τραυματίες ναυτικοί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για ρο-ρο υπό σημαία Μάλτας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλχαντάθ ανέφερε εξάλλου πως το ναυτικό και η αεροπορία της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης αναχαίτισαν πάνω από 12 «ναυτικά drones φορτωμένα με εκρηκτικά» ανοικτά της Βεγγάζης.

Advertisement

Η Λιβύη παραμένει βυθισμένη στην αστάθεια και τις διαιρέσεις μετά την ανατροπή και τη θανάτωση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Η χώρα έχει δυο κυβερνήσεις, μια στην πρωτεύουσα Τρίπολη υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και αντίπαλη, στη Βεγγάζη, που θεωρείται προσκείμενη στον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τους γιους του.

Σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη απέρριψε επίσης οποιαδήποτε προσπάθεια να μετατραπεί η Λιβύη σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

Σχετικά άρθρα Λιβύη: Έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη – Εξετάζεται επίθεση με drones, εμπλοκή της Ουκρανίας «βλέπει» το Axios (εικόνες/βίντεο) Νέα ένταση στη Βαλτική: Ρωσικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με drones – Παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου