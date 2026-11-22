Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον Κόλπο της Φινλανδίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο σκάφος.

Το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ οι φινλανδικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην κυκλοφορία στην περιοχή για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράλληλα, το φινλανδικό υπουργείο Άμυνας διερευνά αναφορές για παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από ρωσικό ελικόπτερο κοντά στην περιοχή Λοβίσα.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας δήλωσε ότι τα περιστατικά αυτά υποδηλώνουν την επέκταση των επιπτώσεων του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φινλανδικές στρατιωτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ουκρανίας στην επίθεση κατά του ρωσικού πλοίου, αν και δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ανησυχία για την επέκταση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία σε χώρες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας προκαλούν τα διαδοχικά περιστατικά που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στη Βαλτική, με τη Φινλανδία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ρωσικό φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από drones στον Κόλπο της Φινλανδίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να ακολουθήσει επιχείρηση διάσωσης. Το περιστατικό συνοδεύτηκε από την αναφορά για πιθανή παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Επίθεση με drones στο ρωσικό πλοίο Sparta II

Το πλοίο Sparta II, το οποίο κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ, δέχθηκε επίθεση από drones το πρωί του Σαββάτου, ενώ βρισκόταν στον Κόλπο της Φινλανδίας, σε διεθνή ύδατα, δυτικά του ρωσικού νησιού Γκόγκλαντ.

Το πλήγμα προκάλεσε φωτιά στο πλοίο, το οποίο στη συνέχεια έχασε τη δυνατότητα να κινηθεί και παρασύρθηκε προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα. Οι φινλανδικές αρχές κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ τέθηκαν σε ισχύ προσωρινοί περιορισμοί στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας.

Τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν σε άλλο ρωσικό σκάφος. Οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης της φωτιάς συνεχίστηκαν, ενώ οι αρχές παρακολουθούσαν την κατάσταση για ενδεχόμενους κινδύνους στη θαλάσσια περιοχή.

Το Sparta II έχει συνδεθεί με τη ρωσική στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τις φινλανδικές αρχές, δεν έχει επιβεβαιωθεί το φορτίο που μετέφερε, ωστόσο δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει στρατιωτικό υλικό.

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για την επίθεση, αν και οι φινλανδικές στρατιωτικές αρχές εκτιμούν ότι είναι πιθανό να βρίσκεται πίσω από το πλήγμα.

REUTERS

Ρωσικό ελικόπτερο φέρεται να εισήλθε στη Φινλανδία

Μερικές ώρες μετά την επίθεση στο πλοίο, οι φινλανδικές αρχές ανέφεραν ένα ακόμη περιστατικό ασφαλείας. Ρωσικό ελικόπτερο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κοντά στην περιοχή της Λοβίσα, στις νότιες ακτές της Φινλανδίας.

Advertisement

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:34 το μεσημέρι, με το ελικόπτερο να εισέρχεται έως και 4,1 χιλιόμετρα εντός του φινλανδικού εναέριου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν την υπόθεση.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Άντι Χάκανεν, εκτίμησε ότι η πιθανή παραβίαση ενδέχεται να συνδέεται με επιχειρήσεις διάσωσης ή παρακολούθησης γύρω από το κατεστραμμένο φορτηγό πλοίο. Δεν έχει, ωστόσο, επιβεβαιωθεί η σύνδεση των δύο περιστατικών.

Η ανησυχία για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ

Τα γεγονότα στη Φινλανδία καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα είχαν αναφερθεί περιστατικά με ρωσικούς πυραύλους και drone που κατέληξαν σε πολωνικό έδαφος, προκαλώντας συναγερμό και κινητοποίηση των συμμαχικών δυνάμεων.

Advertisement

Το ΝΑΤΟ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι θα υπερασπιστεί την επικράτεια των κρατών-μελών του, ενώ οι παραβιάσεις ή τα περιστατικά με αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο χωρών της ανατολικής Ευρώπης έχουν εντείνει τους φόβους για πιθανή κλιμάκωση.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, σχολίασε την επίθεση στο ρωσικό πλοίο λέγοντας ότι ο πόλεμος «επεκτείνεται στην άμεση γειτονιά μας», προσθέτοντας ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να πολεμά τον επιτιθέμενο.

Η Φινλανδία, η οποία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023 μετά από δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας, βρίσκεται πλέον σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς συνορεύει με τη Ρωσία και η περιοχή της Βαλτικής έχει μετατραπεί σε ένα από τα κρίσιμα σημεία έντασης μεταξύ Μόσχας και Δύσης.

Advertisement