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Η Κίνα εντυπωσιάζει για ακόμη μία φορά με ένα φαντασμαγορικό σόου φωτός, καθώς εκατοντάδες drones μεταμόρφωσαν τον νυχτερινό ουρανό της Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, σε έναν τεράστιο φωτεινό καμβά.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν με απόλυτο συγχρονισμό, δημιουργώντας εντυπωσιακούς σχηματισμούς, μεταξύ των οποίων μια φωτεινή γάτα και ένας γιγάντιος χαρταετός που έμοιαζε να πετά πάνω από την πόλη. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μοναδικό οπτικό υπερθέαμα, που συνδυάζει την τεχνολογία με την τέχνη.

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Οι επιδείξεις πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο βράδυ, καθώς και κατά τη διάρκεια μεγάλων δημόσιων εορτών, με περίπου 90 παραστάσεις ετησίως, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Η Τσονγκτσίνγκ έχει καταγράψει, μάλιστα, παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη εναέρια εικόνα που δημιουργήθηκε με drones, χρησιμοποιώντας συνολικά 11.787 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα θεάματα αυτά αναδεικνύουν τις εντυπωσιακές δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και ενισχύουν τη θέση της Κίνας στον τομέα των καινοτόμων οπτικοακουστικών εκδηλώσεων.