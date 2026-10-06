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Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι καταρρίφθηκαν τα περισσότερα από τα εκατοντάδες drones που εκτοξεύτηκαν, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη και προκλήθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η μαζική επίθεση οδήγησε σε σημαντικές διαταραχές της εναέριας κυκλοφορίας και στη λειτουργία τεσσάρων μεγάλων αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για τη δεύτερη πιο μαζική επίθεση με στόχο τη Μόσχα τους τελευταίους μήνες, εν μέσω της πρόσφατης κλιμάκωσης των πληγμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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Επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εννέα στην περιφέρεια της Μόσχας, όπς ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.

Περισσότερα από 650 ουκρανικά drones εκτοξεύτηκαν σε ένα κύμα μαζικής επίθεσης με κατεύθυνση την ρωσική πρωτεύοσυα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από αυτά καταρρίφθηκαν.

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Μεταξύ των νεκρών είναι ένας 71χρονος άνδρας που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ενός σπιτιού και ένας 20χρονος που βρέθηκε σε κοντινό χωριό, ανέφερε ο Βορομπιόφ.

Επίσης, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη, σύμφωνα με δηλώσεις τοπικών αρχών που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

⚡️𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗬 𝗗𝗥𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗧𝗧𝗔𝗖𝗞 𝗢𝗡 𝗠𝗢𝗦𝗖𝗢𝗪 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡⚡️ The death toll from the drone attack on the Moscow Region has risen to 2, the governor reported. 9 people were injured. wargonzo https://t.co/Xml7moVedE https://t.co/dRgmCttCnL — 🇷🇺 ULIANA STRIZH – WARGONZO🇷🇺 (@UlyanaStrizh) October 6, 2026

Ο επικεφαλής της πόλης Ντομοντέντοβο —νότια της Μόσχας και έδρα του τρίτου μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, το οποίο φέρει την ίδια ονομασία— δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε χωριά που επλήγησαν από τα drones.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS, πρόκειται για τη δεύτερη πιο μαζική επίθεση με στόχο τη Μόσχα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, στη διάρκεια αυτών των τελευταίων μηνών, που έχουν σηματοδοτηθεί από μια εντατικοποίηση των πληγμάτων ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Τις προηγούμενες ημέρες η Ρωσία είχε στοχοποιήσει τρεις φορές την Βόρεια και Νότια Γέφυρα του Κιέβου που συνδέει τις δύο όχθες του Δνείπερου ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως πρόκειται για συντονισμένη επίθεση στις κρίσιμες υποδομές της χώρας.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε παράλληλα ότι εξαιτίας της μαζίκής επίθεσης της Ουκρανίας έχει διαταραχθεί η λειτουργία τεσσάρων αεροδρομίων της Μόσχας –Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο, Βνούκοβο και Τζουκόφσκι. Η ίδια πηγή πρόσθεσε εξάλλου ότι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία τέθηκαν σε εφαρμογή αρκετές φορές στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί.